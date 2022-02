Viborg ansætter Jacob Friis som cheftræner

Superligaklubben Viborg FF ansætter Jacob Friis som cheftræner med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser fodboldklubben på sin hjemmeside.

Friis har en fortid som AaB-træner, men han kommer fra et DBU-job som cheftræner for kvindernes U19-landshold.

- Først og fremmest er jeg rigtig glad for at få muligheden, da jeg synes, at Viborg FF har gang i noget rigtigt interessant. Man har som klub gjort sig nogle sunde overvejelser omkring både måden at spille på og måden at drive klubben på, og det er en langtidsholdbar strategi, der tiltaler mig rigtig meget, siger Friis om sit nye virke.

45-årige Friis var i perioden fra 2018 til 2020 cheftræner i AaB. Forinden havde han også prøvet kræfter med ungdommen, ligesom han var assistenttræner i den nordjyske klub.

Viborgs sportschef Jacob Fredberg byder holdets nye sherif velkommen, og han er glad for den erfaring, som Friis kommer med.

- Jeg har kendt Jacob i mange år og ved, at han er en utrolig dygtig fodboldtræner og samtidig et meget behageligt menneske. Han er en ægte fodboldhåndværker, der er skarp taktisk og topdedikeret i forhold til at vinde og udvikle, lyder det.

Viborg oplyser ikke, hvor lang en kontrakt Jacob Friis er blevet udstyret med.

Lars Friis skal fra sommer stå i spidsen for AaB. Foto: René Schütze

En kabale

Viborgs trænerjagt har nærmest været i gang, siden det kom frem, at Lars Friis skal være AaB's nye træner fra 1. august. Et tilbud, som den nu tidligere Viborg-træner ikke kunne takke nej til.

AaB stod nemlig uden træner, efter Marti Cifuentes rykkede til svenske Hammarby. I mellemtiden har AaB-assistenterne Rasmus Würtz og Oscar Hiljemark haft tøjlerne.

Viborg ligger nummer otte i Superligaen med 20 point og har stadig mulighed for at spille sig i top seks, når sæsonen genoptages inden længe.

Nu er det op til Jacob Friis at få præstationerne til at gå den vej.

