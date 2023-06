Viborg-boss vil have afklaring: - Den må I vente på

En regulær skandale fandt sted under playoffkampen mellem Viborg og FC Midtjylland, da et kanonslag landede tæt på Jonas Lössl og sendte keeperen i græsset. Senere kom endnu et kanonslag, der fik dommeren til af afbryde kampen. Se situationen lige her.

'Det vil selvfølgelig få alvorlige konsekvenser for vedkommende'.

Sådan skrev Viborg FF på sin hjemmeside i kølvandet på de pinlige scener, der fandt sted på hjemmebanen fredag aften, hvor en 39-årig mand to gange kastede kanonslag ind på banen.

Kanonslag, der i det første tilfælde næsten landede for fødderne af FC Midtjyllands rutinerede målmand Jonas Lössl, og som i det andet tilfælde fik dommer Peter Kjærsgaard til at afbryde kampen og sende spillerne i tunnellen.

Supporteren holdt til i Viborgs fanafsnit og blev lørdag løsladt efter et grundlovsforhør ved Retten i Herning.

Dog stadig sigtet for balladen.

Hvordan Viborg konkret har tænkt sig at straffe ham, må dog stå hen i det uvisse for nu.

- Hvad får det af konkrete konsekvenser for den pågældende fan?

- Når vi har talt hændelsesforløbet godt og grundigt igennem i klubben, så kommer vi med en officiel udmelding, fortæller direktør, Morten Jensen, til Ekstra Bladet dagen derpå.

- Kan du se for dig, at han får lov til at komme på stadion igen?

- Når vi har taget en beslutning, så kommer vi med en officiel udmelding. Så den må I vente på.

- Hvorfor når I ikke at forvise ham, inden han kaster anden gang?

- Vi skal have afholdt et møde med de implicerede parter. Politiet og vores egne sikkerhedsfolk. Indtil vi har gjort det, har jeg ikke yderligere kommentarer, fordi vi skal have helt styr på fakta, og derfor har jeg ikke mere for nuværende.

- Hvornår har I det møde?

- Det har vi ikke fastlagt endnu, men Morten Jensen oplyser, at han skal mødes med sikkerhedschef, Rasmus Rasmussen, senere lørdag.

- Du sagde i går efter kampen, at du ved, hvem fanen er. Har I før haft episoder med ballade, hvor han var involveret?

- Han har bare været på stadion til mange af vores kampe. Det er naturligvis en sag, der er rigtig uheldig, og vi tager stor afstand til den, slutter Morten Jensen.

Yderligere 13 sigtet

Fredag fortalte Viborg-direktøren, at man samarbejdede med ordensmagten om at identificere fanen.

Han blev kort efter kampen anholdt, sigtet for at have kastet kanonslagene og derved skabt fare for andre mennesker.

Efter lørdagens grundlovsforhør, hvor fanen blev løsladt, fortalte Flemming Hother, der er anklager i sagen, at det stadig kan ende med fængsel.

- Vi holder fast i sigtelsen om, at han har kastet to kanonslag ind på banen. Det her udfald betyder blot, at han ikke bliver varetægtsfænglset, men han vil stadig blive tiltalt og der vil være en straffesag, siger han til Ekstra Bladet.

Yderligere 13 personer er blevet sigtet i kølvandet på kampen, har vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Anders Olesen, tidligere oplyst til Ekstra Bladet.

- Seks er pågrebet for brug af pyroteknik, seks personer for at bryde maskeringsforbuddet, og så er der en enkelt person, der har brudt knivloven.

Hvilken tilknytning, de sigtede har til de to fodboldklubber, kunne politiet ikke oplyse.