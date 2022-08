Viborg fældet af brexit

Viborg FF må se bort fra nigerianeren Ibrahim Said og gambieren Alassana Jatta i torsdagens udekamp mod West Ham i kvalifikationen til Conference League.

Det sker som følge af de engelske indrejseregler for ikke-EU-borgere efter brexit, skriver Viborg på sin hjemmeside.

Sportschef Jesper Fredberg udtrykker, at klubben er ekstremt ærgerlig over, at det ikke er lykkedes at få visum til de to spillere.

- Vi har forsøgt alt og både været i tæt kontakt med DBU (Dansk Boldspil-Union), UEFA (Det Europæiske Fodboldforbund), de to ambassader og en anden udenlandsk klub, som har stået i en lignende situation.

- Men det har desværre vist sig at være umuligt, da der er flere ugers behandlingstid, og kampen først blev endeligt fastlagt for en uge siden, fortæller Fredberg.

På grund af indrejseregler kan Ibrahim Said ikke tage med Viborg til England for at møde West Ham. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Said har været på banen i samtlige kampe i denne sæson, mens Jatta er blevet skiftet ind i de tre seneste kampe. Jatta scorede sejrsmålet, da Viborg i sidste uge slog B36 Torshavn med 2-1 i Conference League-kvalifikationen.

- Det er meget ærgerligt rent sportsligt, da begge spillere ville have fået en rolle i kampen, men endnu mere ærgerligt rent menneskeligt, at de to går glip af den store oplevelse, siger Jesper Fredberg.

Viborgs udekamp mod Premier League-klubben fra London begynder torsdag klokken 20.45.

Der er returkamp i Viborg ugen efter. Den samlede vinder er klar til gruppespillet i Conference League.

