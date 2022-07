Viborg fortsætter oprustning med gammel kending

Sloveneren Zan Zalatel blev mandag præsenteret som ny spiller i Superliga-klubben Viborg FF, og tirsdag er endnu en forstærkning tilføjet.

32-årige Jonas Thorsen har underskrevet en etårig kontrakt med Viborg, oplyser klubben på sin hjemmeside.

Han kommer til Viborg på en fri transfer efter at have spillet de seneste to sæsoner for AC Horsens i først Superligaen og derefter 1. division.

Thorsen er ikke ukendt for Viborg. Han spillede 205 kampe for klubben fra 2009 til 2017.

- Jonas har først og fremmest leveret rigtig godt på banen, helt som vi forventede, siger sportschef Jesper Fredberg til hjemmesiden.

- Han er den Thorsen, vi kender fra tidligere, som kommer med en stor arbejdsindsats, dygtig med bolden og en spiller, der kan dække mange positioner. Og så har han vist, at han stadig er sulten efter at præstere og udvikle sig.

I 2018/2019-sæsonen var midtbanespilleren et smut i Tyskland, hvor han spillede for Eintracht Braunschweig i den tyske 3. Bundesliga.

I sidste sæson fik Thorsen blot seks kampe for AC Horsens. Det skyldtes, at han undervejs i sæsonen var igennem et kemoforløb.

Han var i efteråret 2020 blevet opereret for testikelkræft og efterfølgende raskmeldt, men en rutinemæssig skanning i juli 2021 viste, at kræften var vendt tilbage.

Tre måneder siden kunne AC Horsens oplyse, at Jonas Thorsen var kræftfri igen og i februar 2022 vendte han tilbage på fodboldbanen.

Ud over Thorsen og Zalatel har Viborg også forstærket sig med spanske Nils Mortimer Moreno og schweizeren Nicolas Bürgy, der i sidste sæson var i Viborg på en lejeaftale.