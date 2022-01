Viborg henter forstærkning

Viborg FF har forstærket sig i defensiven ved at leje den 26-årige schweiziske forsvarsspiller Nicolas Bürgy i Young Boys.

Det oplyser Viborg på sin hjemmeside mandag.

- Vi er rigtig glade for at få Nicolas ind, som er en klogt spillende forsvarsspiller. Han er god på bolden, forudseende i sit forsvarsspil, og så kommer han med erfaring fra et rigtig højt niveau.

- Vi tror på, at han vil være en rigtig god forstærkning for os til det forår, der venter, siger Viborg-sportschef Jesper Fredberg til klubbens hjemmeside.

Undervejs i fodboldkarrieren har Bürgy været udlejet i flere omgange og har i alt 46 førsteholdskampe for den schweiziske mesterklub.

Forsvarsspilleren ser frem til at blive en del af Viborg-mandskabet, og han starter allerede mandag med at rejse med holdet på træningslejr.

- Jeg har haft gode snakke med Jesper Fredberg og har fået et rigtig godt indtryk af klubben og måden, man gør tingene på.

- Spillestilen passer mig godt, og jeg ved, at den danske Superliga er rigtig god, så det er et godt skridt for mig.

- Jeg skal tage ansvar og bidrage med min erfaring til et ungt hold, og jeg glæder mig bare til at møde mine nye holdkammerater og komme i gang her, siger Bürgy.

Viborg oplyser, at klubben har sikret sig en købsoption i lejeaftalen.