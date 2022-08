Viborg tager sag om kompensation til domstol

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) skal i starten af september behandle en sag, hvor Viborg FF er indblandet.

Det er to nigerianske fodboldakademier, Dante Football Academy og Dabo Babes Academy FC, som er Viborgs modparter i sagen, som omhandler Viborgs køb af nigerianske Ibrahim Said. Han kom til superligaklubben i oktober 2020.

Said kom til Viborg fra Dabo Babes Academy.

Efterfølgende har Dante Football Academy henvendt sig til Viborg med et krav om penge i form af træningskompensation for at have udviklet kantspilleren, skriver Viborg på sin hjemmeside.

Men det krav er Viborg ikke enig i. Den midtjyske klub har derfor taget sagen videre til CAS, oplyser superligaklubben.

Ibrahim Said har siden sin ankomst til Viborg optrådt 33 gange for klubbens førstehold. I de kampe er det blevet til tre mål og fire assister for den 20-årige kantspiller.

I denne sæson har Said vist gode takter med et mål og to assister i ni kampe.

CAS afholder en høring i sammen mellem Viborg og de to fodboldakademier 7. september.