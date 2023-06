Voldsom straf til Superliga-klub efter skandale

En regulær skandale fandt sted under playoffkampen mellem Viborg og FC Midtjylland, da et kanonslag landede tæt på Jonas Lössl og sendte keeperen i græsset. Senere kom endnu et kanonslag, der fik dommeren til af afbryde kampen. Se situationen lige her.

Det bliver dyrt for Superliga-klubben Viborg, at en tilskuer smed to kanonslag på banen under sæsonens sidste kamp hjemme mod FC Midtjylland 9. juni.

Fodboldens Disciplinærinstans oplyser, at klubben straffes med bøde på 350.000 kroner og frakendelse af retten til at have tilskuere på Sydtribunen på Energi Viborg Arena til næste kamp i Superligaen.

Kampen mellem Viborg og FC Midtjylland var den såkaldte Europa play off-kamp mellem Superligaens nummer fire og syv.

Undervejs blev der kastet kanonslag på banen fra Viborgs fanafsnit, og fyrværkeriet landede tæt på FC Midtjyllands målmand Jonas Lössl.

Da det skete anden gang mod slutningen af opgøret, sendte dommeren alle spillerne i omklædningsrummet.

Tirsdag er Viborg blevet straffet. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Kampen blev dog genoptaget og færdigspillet og sluttede med en 1-0-sejr til FC Midtjylland, der dermed skal spille europæisk fodbold i den kommende sæson.

Ud over de to kanonslag på banen har det også været med i Fodboldens Disciplinærinstans' vurdering, at Viborgs fans antændte op mod 20 romerlys og affyrede en raket ind over banen.

FC Midtjylland er desuden blevet straffet med en bøde på 50.000 kroner for brug af omkring 50 romerlys på tribunen under og efter kampen.

