Victors vilde ridt: 11 dage i drømmeland

På et par næsten surrealistiske uger tog 18-årige Victor Kristiansen skridtet ind på den store scene, hvor han nu prøver at finde balancen på og udenfor banen

Som barnefødt KB’er har han skævet over mod banen, hvor FCK-profferne trænede, og det samme har han gjort i frikvartererne på Johannesskolen.

Og så en dag stod Victor Kristiansen der selv. Omklædt, vel at mærke.

- Da jeg var knægt, var det jo FCK, FCK, FCK hele tiden, så det var altid en drøm at komme herover at spille. Som jeg blev ældre, fik den mere næring, fortæller den 18-årige back, der trænede med første gang for halvandet år siden og kort før jul fik en treårig kontrakt.

- Da jeg fik besked om, at jeg skulle træne med for halvandet år siden, var det overvældende og meget tilfredsstillende. Men så ville man jo også gerne videre, siger han med et lille smil.

Og videre kom han pludselig for et par uger siden, da Nicolai Boilesen fik fysiske problemer i hjemmekampen mod Vejle. Victor spillede anden halvleg og startede indenfor de næste ti dage både i Brøndby og hjemme mod FC Midtjylland.

Victor Kristiansen har imponeret ved sin uimponerethed i sine første kampe. Her er han i aktion på Brøndby Stadion. Foto: Jens Dresling

- De uger har været hektiske og vilde og kan nærmest ikke beskrives, siger han.

- Det er sjovt, for jeg havde lige talt med Marko (Stamenic, 18-årig trupkammerat, red.) om, hvor svært det var at slå igennem til førsteholdet, fordi konkurrencen er så hård.

- Så fik jeg pludselig 45 minutter mod Vejle og fik gjort det godt, og så stod jeg lige pludselig på Brøndby Stadion og mod FCM i Parken. Det har næsten været svært at følge med, lyder det fra backtalentet, der selvsagt drømmer om at spille for fyldte tribuner i Parken og på længere sigt om både landshold og store ligaer.

Men han er helt bevidst om, at der er et stykke at gå. Aktuelt endda på flere fronter. For han er ikke kun ambitiøs på fodboldfronten.

- Hvis jeg får spilletid igen, skal jeg gribe chancen og gøre det så godt som muligt. Men jeg har også min skole, som jeg stadig fokuserer på. Der er tre-fire måneder tilbage, og jeg vil gerne afslutte på en god måde.

- Så jeg balancerer lidt mellem skole og professionel fodbold netop nu og prøver at holde fokus på det hele. Jeg vil gerne gøre det hele ordentligt og på min måde, siger FCK’s nummer 34, der for tiden endda modtager ekstraundervisning.

Victor Kristiansen, der her slæber bolde ind efter træning, er selvsagt nederste i FCK-hierarkiet, men han agter at flytte sig hurtigt opad. Foto: Henning Hjort

Det får han nu også på fodboldbanen.

- Jeg skal lære at falde ind i rollen og spille om penge lige pludselig. Spiller du en dårlig kamp i U19-rækken, er du videre mandag morgen, men her er der en masse penge på spil og en masse ansvar, der skal tages, så det skal jeg lige vænne mig til.

I forhold til konkurrencesituationen er Victor Kristiansen nærmest blevet overrumplet over relationen til de nærmeste back-rivaler.

- De er rigtigt flinke overfor mig. Nogle gange måske for flinke, siger han.

- Men jeg er positivt overrasket over, hvor mange gode råd jeg får - også af Bryan Oviedo, som måske kunne være lidt frustreret over ikke at spille lige nu. Han har hjulpet med at løfte mig op, så jeg kan blive stamspiller i fremtiden.

Ikke bare en ny FCK-back

- Jeg er god til at tage lederskab og guide holdet. Det vil man vide, hvis man har set mig på U19-holdet. Det er en rolle, jeg godt kan lide at være i, siger Victor Kristiansen. Foto: Henning Hjort

- Da jeg var mindre, så jeg op til backs som Marcelo og Alaba, men nu hvor jeg er kommet tættere på dette hold, har jeg kigget mere på FCK-backs som Oscar Wendt, Pierre Bengtson, Augustinsson, Oviedo og Boilesen for at se, hvad de gør, siger Victor Kristiansen.

Det er dog et studie, der mere skal inspirere end danne en bundlinje.

- For mig er det meget vigtigt, at jeg ikke bare bliver en ny FCK-back. Det skal være ’Victor, der kommer’, og ’Victor, der sætter sit præg på den back’. Sådan at folk – når jeg bliver ti år ældre – siger, ’jeg vil være den nye Victor’.

Bemærkningerne falder naturligt, og han tøver heller ikke på spørgsmålet om, hvordan han ser sine egne styrker og svagheder.

- Min fysiske power i spillet ser jeg som en stor styrke, siger han.

- Men jeg er også god til at tage lederskab og guide holdet. Det vil man vide, hvis man har set mig på U19-holdet. Det er en rolle, jeg godt kan lide at være i.

- Jeg ser mig selv om tre-fire år som sådan en, om hvem man siger: ’Victor gik forrest igen i dag’. Mentalt ser jeg min styrke der, lyder det fra backen, der – ikke helt overraskende - nævner sit kolde højreben som sin svaghed.

Nicolai Boilesen er yderst rosende over for Kristiansen

Der er andet i livet

Pludselig var Victor Kristiansen selv en del af træningen på den bane, han så tit har skævet over imod. Foto: Henning Hjorth

Selvfølgelig tænker en teenager på kanten af sit gennembrud næsten konstant på fodbold. Og så alligevel ikke helt.

- Det seneste år med corona har sat fodbold lidt i perspektiv for mig. Det er stadig det, jeg elsker at lave, og nu er det også mit arbejde efterhånden.

- Men der er også noget udenfor fodbold. Det er en familie, der skal tages hånd om, og en kæreste, siger han og vender sig mod sit handelsgymnasium.

- Det med at have almen dannelse og vide, hvordan samfundet eller en virksomhed fungerer, er vigtigt for mig. Jeg vil ikke bare være en dum fodboldspiller.

- Man skal sætte sit eget præg på sine omgivelser, man skal ikke finde sig i hvad som helst, og man skal turde stå ved sin holdning. Foto: Henning Hjorth

På spørgsmålet om, hvorvidt han også formår at tænke på en fremtid efter fodboldkarrieren, lyser han op i et lille smil.

- Her i slutningen af 3. G. kommer der jo sådan nogle og taler med os om, hvad vi snart kan tage af uddannelser, og der må jeg jo være ærlig at sige, at jeg tænkte, at det ikke er så relevant lige nu.

- Men jeg har da også tanker om, hvad jeg skal lave efter min karriere, om det så bliver indenfor fodbold eller noget andet. Jeg har mange interesser, siger Victor Kristiansen, der er temmelig bevidst om, hvordan andre opfatter ham.

- Det har altid været vigtigt for mine forældre, at man behandler andre på en ordentlig måde, og at man har respekt for sine omgivelser. For på den måde kan du også få respekt tilbage.

- Men man skal også sætte sit eget præg på sine omgivelser, man skal ikke finde sig i hvad som helst, og man skal turde stå ved sin holdning.

- Jeg ville aldrig gøre det

