Video afslører: Superliga-flop i Brasilien

FC Midtjylland-spilleren Marrony har sat fødderne på brasiliansk grund for at gennemføre sit skifte til Fluminense. Aftalen indeholder en option, der kan sørge for, at midtjyderne ikke lider et unødigt stort økonomisk tab

En af de mindre heldige transferhistorier er ved at nå sin afslutning.

Marrony har været en stor skuffelse i FC Midtjylland, der for et år siden købte ham for et rekordstort beløb i Atlético Mineiro.

11 kampe og 0 mål senere står han over for et skifte til Fluminense i hjemlandet, og de henter ham på en etårig lejeaftale. En historie, som Ekstra Bladet skrev i starten af juli, og nu følger det brasilianske medie Globo trop.

Iført mundbind og kasket landede den 23-årige angriber onsdag i Rio de Janeiro, og på en video, som Globo bringer på sin hjemmeside, virker han enormt glad for at være tilbage i Brasilien, da han står i lufthavnen.

- Jeg har store forventninger, og jeg kommer glad. Ikke kun mig, men hele min familie. Jeg er meget motiveret, og jeg håber at lære alle spillerne at kende hurtigt, fortalte han til de nysgerrige journalister.

Foto: Jens Dresling

Globo skriver videre, at han skal igennem et lægetjek onsdag.

Som Ekstra Bladet også kunne berette tidligere på måneden, indeholder lejeaftalen en købsoption på godt og vel 30 millioner kroner, hvilket svarer cirka til det, som FC Midtjylland i sin tid måtte punge ud for at hente Marrony til heden.

Det kræver dog, at den bliver udløst.

Derfor skal der nye boller på suppen fra angriberen, og han skal bevise i Fluminense, at han er pengene værd.

Hvilket han i den grad ikke har formået i Herning omtrent 10.000 kilometer nord for Rio, hvor hans nye klub holder til.

