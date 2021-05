Vil af med VAR - starter folkebevægelse

Der er ikke noget som VAR, der kan få følelserne i kog hos fodboldfans. Det skulle da lige være rigmænd, der vil starte deres egen europæiske liga…

I snart en sæson har VAR været en del af Superligaen og på godt og ondt trukket overskrifter.

At dømme ud fra sociale medier mener mange fans, at det primært har været for det onde.

De ønsker systemet med videodommere kørt på lossepladsen og afleveret til farligt affald.

To af dem er Euroman-journalisterne Magnus Kraft og Oliver Bodh Larsen, der er gået skridtet videre.

De har oprettet foreningen Folkebevægelsen mod VAR, der har det erklærede mål at få afskaffet systemet i Danmark.

- VAR vækker store følelser i folk, og derfor mener vi, at det har gang på jord at lave en folkebevægelse og samle folk om noget så specifikt som VAR

- Vi har været lede og kede af indførelsen af VAR. Det er til skade for fodbolden, og vi tror, at det er gået op for flere og flere, at VAR er kommet med en alt for høj pris, siger Magnus Kraft til Ekstra Bladet.

Projektet kører i Euroman-regi , og initiativtagernes håb er, at de kan få samlet nok modstand til at starte en reel debat om systemet - altså om vi overhovedet skal have det i dansk fodbold eller ej.

VAR kan ifølge Magnus Kraft sagtens forbedres, men det er ikke den sti, som Folkebevægelsen mod VAR ønsker at gå ned ad.

For dem er det selve VAR-tanken, at den er gal med. Og de køber ikke argumentet om, at 'når nu det er her, så lad os tale om, hvordan vi får det til at fungere bedst'.

- Vores ultimative drøm er at få VAR ud af Superligaen. Vi er godt klar over, at det ikke sker lige med det første, men vi vil gerne dreje debatten i en anden retning.

- Vi mener ikke, at VAR er noget naturgivent, der er kommet for at blive. Vi kan vælge at skrotte det, hvis vi vil, siger Magnus Kraft.

Journalisterne Oliver Bodh Larsen (tv.)( og Magnus Kraft (th.) er initiativtagerne bag Folkebevægelsen mod VAR. Foto: Sofie Flinth

Ifølge ham og mange af hans medkritikere af systemet har VAR ændret følelsen af at se en fodboldkamp.

Da Kraft mandag aften var i Parken for at se FCK-AGF, turde han kun hæve armene halvt, da Victor Nelsson scorede til 2-0.

- Det er den følelse, som VAR har introduceret. Vi kunne se, at der måske var et eller andet i forbindelse med målet og turde ikke rigtig juble.

- Fodbold er et lavt scorende spil med få, men meget intense øjeblikke. Det er fodboldens fascinationskraft.

- Men når VAR per definition skal se alle mål igennem for mulige forseelser, forsvinder de øjeblikke. Det er ødelæggende for spillet og for oplevelsen af det, siger Magnus Kraft fra Folkebevægelsen mod VAR.