Vil have kassen for stjerne: - Han skal være den dyreste

Hvis det står til Johannes Hoff Thorup, så skal en købsinteresseret klub sende rigtig mange penge til FC Nordsjælland, hvis de vil have fingrene i Ernest Nuamah

Der kan ikke være to meninger om, at Ernest Nuamah er et af de største salgsemner i Superligaen.

FC Nordsjælland-stjernen på bare 19 år tiltrækker sig således interesse fra Paris St. Germain.

Og hvis vi skal tro på det store franske medie L'Equipe, så har Superligaen-klubben afvist et bud fra den enorme hovedstadsklub på den dygtige offensive fodboldspiller.

Efter mandagens sejr på 3-1 i Aarhus, blev Johannes Hoff Thorup spurgt, om han kender til buddet fra Paris St. Germain.

- Jeg ved, der er rift om ham. Jan Laursen (sportschef i FC Nordsjælland, red.) er på arbejde i døgndrift indtil 1. september. Og det gælder ikke kun Nuamah. Der er interesse for flere af vores spillere, sagde FC Nordsjælland-træneren og fortsatte:

- Jeg har sagt til Jan, han skal informere mig, hvis det har betydning for udvælgelsen af holdet. Ellers bruger jeg ikke så meget tid på det. Jeg arbejder med de spillere, der er.

Johannes Hoff Thorup. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Står det alene til Johannes Hoff Thorup, så vil han have en stor pose penge for FC Nordsjællands nummer 37.

- Jeg ved da godt, hvad jeg ville sælge ham for, men der skal være flere, der er enige. Der er også et ejerskab, der er inde over sådanne beslutninger.

- Så vi har løbende møder om, hvordan vi håndterer det. Skulle det ende med en transfer, er det, fordi der er kommet et rigtig stort tilbud, og Ernest har gjort sig fortjent til det. Jeg er altid stolt på drengenes vegne.

- Hvad ville du sælge ham for? Plus 100 millioner?

- Jeg så en liste over vores dyreste salg og lad os sige det sådan, at jeg synes, han skal være nummer et.

Hvis Superliga-træneren får sin vilje, vil Farum-klubben modtage på den gode side af 150 millioner kroner for Ernest Nuamah.

Det var nemlig, hvad FC Nordsjælland fik for Kamaldeen Sulemana, da han skiftede til Rennes i sommeren 2021.

Johannes Hoff Thorup startede uden Ernest Nuamah på banen i Aarhus. Men den beslutning var der ingen transfertanker bag.

- Nej. Og han har også været på banen siden lørdag. Det var et par dage, han missede. Han var ikke på toppen, hvad det så end skyldtes. Selvfølgelig blæser der meget om ørerne på ham, men som vi også kan se, så prøver han at holde snuden i sporet. Han ville gerne have spillet 90 minutter, var de afsluttende ord fra FC Nordsjælland-træneren.