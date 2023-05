Vil ikke tillade det: - Totalt uacceptabelt

En følelsesmæssig rutsjebanetur af de helt store udspillede sig søndag i Parken, da FCK vandt med 4-3 over medaljebejlerne fra AGF.

Det så ellers legende let ud for hjemmeholdet, der hurtigt bragte sig foran med 2-0 efter bare 18 minutter.

Men så gik det galt, og allerede før pausen var føringen væk. Superligaens førerhold kom endda bagud kort inde i anden halvleg.

- Så længe vi kan vende det rundt, er det godt nok, men vi skal ikke lege med ilden. Vi skal ikke tillade, at de kommer tilbage i kampen, som de gjorde, lød det efter den vilde sejr fra FCK-keeper Kamil Grabara.

Kamil Grabara er kritisk over for både egen og forsvarsspillernes indsats i vanvidskampen mod AGF. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

- Det er totalt uacceptabelt at lade det ske. Det er uacceptabelt rent defensivt, mig og alle dem foran mig. Stor cadeau til de offensive spillere for at vende det på hovedet.

Det befriende sejrsmål stod Kevin Diks for i det 87. minut.

Lærer af deres fejl

Efter chokstarten spillede AGF sig hurtigt tilbage i opgøret og formåede allerede i første halvleg at udligne.

- Jeg bliver også nødt til at give dem (AGF, red.) ros, indrømmer Kamil Grabara.

Kamil Grabara lukkede tre mål ind mod AGF, men kunne alligevel juble over sejren. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

- Hver gang vi har spillet mod dem denne sæson, jeg tror, det er fire gange nu, har de spillet bedre for hver kamp. De har lært af de forrige kampe.

- For et par uger siden var vi på kanten i Aarhus, og vi fortjente nok at tabe den kamp. Så folk var ikke overrasket over, at det ville blive svært i dag. De gav helt sikkert ikke op.

Med tre vilde point i bagagen udbygger FCK føringen i Superligaen, der nu lyder på fire point ned til FC Nordsjælland, der dog har en kamp i hånden.