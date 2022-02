Vil snakke med Bendtner

Jack Wilshere har fået masser af danske holdkammerater, siden han søndag sensationelt blev præsenteret som ny mand i AGF-trøjen.

Men det er ikke første gang, han deler omklædningsrum med en dansker.

Tilbage i Arsenal-dagene nåede den forhenværende engelske landsholdsspiller at optræde sammen med ingen ringere end Nicklas Bendtner, der som bekendt selv forsøgte sig med et lidet succesrigt besøg i Superligaen, da han for et par år siden tørnede ud for FCK.

Men det er ikke den danske fodbold-Lord, Wilshere spurgte til råds, inden han vendte snuden mod Superligaen.

- Jeg tog ikke kontakt til Nicklas inden skiftet, fortalte Jack Wilshere mandag.

- Jeg har snakket med nogle, der har arbejdet i den danske liga, og de har fortalt gode ting. De sagde, ligaen ville passe min spillestil. Men jeg har ikke snakket med Nicklas endnu.

Jack Wilshere og Nicklas Bendtner fejrer danskerens mål mod Ipswich i Liga Cup-semifinalen i 2011. Foto: Ritzau Scanpix

Det er dog planen, at de to gamle Arsenal-kumpaner skal have et gensyn.

- Jeg har tænkt mig at gøre det for at høre, hvordan han har det, og hvad han tænker om det hele, sagde englænderen på sit første pressemøde som AGF'er.

Til gengæld spiller en samtale med aarhusianernes engelske assistenttræner, David Reddington, en vis rolle.

- David Reddington og jeg havde tydeligvis en forbindelse med det samme, da vi talte over telefonen, fordi vi begge to har arbejdet sammen med Roy Hodgson.

- Og jeg kunne høre på hans stemme, at jeg har arbejdet med sådan en type før. Og det nød jeg virkelig. Det hjalp på det hele, men det afgjorde ikke tingene for mig, forklarer den tidligere engelske landsholdsspiller.

