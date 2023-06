Vild bødekassetur: Folk flyves ind til festival

Hvidovre har leveret denne sæsons store sensation i dansk fodbold.

Efter sommerpausen venter adresser som Parken og Brøndby Stadion. For første gang i 26 år er klubben en del af det fineste selskab - Superligaen.

Hvidovres førstemålmand Filip Djukic fortæller i Ekstra Bladets podcast 'Sladderligaen', at han tilbage i 2018 kom ud til en helt anden virkelighed, da han sagde farvel til FC København og goddag til Hvidovre.

- Jeg synes, at det er fedt at fortælle om, hvad vi laver i Hvidovre. Hvor uprofessionelle, vi egentlig rent faktisk er. Det var et kæmpe kulturchok for mig at gå fra FCK og så tage til Hvidovre.

- I starten tænkte jeg, 'hvorfor er der slet ingen, der går i gym før træning'. I FCK var vi tvunget til det en halv time inden for at gøre kroppen klar.

- Her stod man og spillede bordtennis inden og sodavand efter hver træning. Jeg tænkte, at det er sindssygt. Folk træner ikke efter kamp, men på en eller anden måde er det bare helt vanvittigt med det sammenhold, der er.

- Efter Vendsyssel-kampen, hvor vi hjemme vandt 3-1, skrev jeg, at jeg holder åbent hus, og så dukker alle bare op. Der er ikke noget med, at folk skriver 'jeg kommer bare lige'. Folk ringer bare på en efter en. Det er sådan et sammenhold, vi har.

Hvidovre-spillerne har trods en tilværelse med jobs ved siden af fodbolden og ingen træning før klokken 16 alligevel spillet sig op i landets bedste række. Foto: Kenneth Meyer

Hele holdet til kroatisk festival

Søndag spiller Hvidovre sæsonens sidste kamp. Herefter venter en tur, som Djukic glæder sig til.

- Sidste år var vi på bødekassetur i Barcelona hele holdet. I år skal vi til Split. Vi rejser på onsdag. Det bliver også vildt, tror jeg.

- Vi skal alle møde op i hawaiikostumer i lufthavnen. Den dårligst udklædte får straf, og vi skal på en festival dernede. Jeg aner ikke, hvordan det bliver, men jeg har hørt, at der bliver fløjet sindssygt mange mennesker ind.

'Sladderligaen' har været i Hvidovre for at besøge den kommende Superliga-klub og høre, hvordan oprykningen blev fejret.

