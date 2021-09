Vild deadline i AGF: Afviste rekordbud fra FCM på kæmpetalent

FC Midtjylland var parat til at betale 25 mio. kr. for Albert Grønbæk, da AGF ville have Mikael Anderson den anden vej

AGF kunne have landet den næststørste transfer i Superligaens historie natten til onsdag, da forhandlingerne om Mikael Anderson var på sit højeste.

Ekstra Bladet forstår på flere kilder omkring forhandlingerne, at FC Midtjylland i løbet af de ophedede diskussioner slog tilbage med et bud på AGF's talentfulde Albert Grønbæk på 25 mio. kr.

Det bud ville have gjort Albert Grønbæk lige så dyr som Mustapha Bundu, da han gik til Anderlecht.

I et Superliga-perspektiv ville han blive den næstdyreste spiller handlet mellem to klubber i Superligaen nogensinde, hvis AGF havde accepteret det.

FC Midtjylland forsøgte med kæmpebud på Albert Grønbæk. Foto: Claus Bonnerup

Buddet blev fremsat som et forsøg på at løse AGF's bestræbelser på at hente FC Midtjyllands Mikael Anderson den modsatte vej.

De Hvi'e forsøgte eksempelvis at smide Patrick Olsen ind i handlen, hvilket ville have udløst en stor regnskabsmæssig bet for aarhusianerne.

Det er bare et år siden, at Patrick Olsen blev hentet for syv mio. kr. i AaB. FC Midtjylland afviste enhver interesse i at få Patrick Olsen ind.

FC Midtjyllands ønske om at få Albert Grønbæk ind som modvægt var med til at tilspidse stemningen i forhandlingerne.

Viktor Fischer forlod AGF til fordel for FC Midtjylland, da han blev 15 år. Foto: Lars Poulsen

AGF anser Albert Grønbæk som klubbens helt store offensive fremtidshåb, og klubben har tidligere set Aarhus-drenge som Mikkel Duelund og Victor Fischer slippe gennem fingrene for at få succes på heden - og solgt for store summer til udlandet.

Et salg af Albert Grønbæk ville have manifesteret AGF's position i forhold til FC Midtjylland, selv om de 25 mio. i dansk sammenhæng som omtalt ville være en kæmpetransfer.

AGF betaler 15 mio. kr. for Mikael Anderson. Foto: Claus Bonnerup

Det var i det syrlige forhandlingsklima, at parterne dermed skulle søge at løse Mikael Andersons ønske om at få chancen i AGF.

Buddet på Albert Grønbæk testede AGF's desperation, og da De Hvi'e afviste at lade sin U21-landsholdsspiller gå, valgte FC Midtjylland at stå stenhårdt på sit krav omkring Mikael Anderson.

Dermed endte AGF med at sætte transferrekord for et nyindkøb for anden gang denne sommer, da islændingen blev købt for 15 mio. kr.