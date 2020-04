Vild idé: 10.000 tilskuere i biler

De har fået en idé i Midtjylland. Den går ud på, at 10.000 tilskuere skal møde op ved MCH Arena og se Superliga-kampe sammen, selv om tilskuere ikke må kommer ind.

Løsningen? To storskærme og en masse biler på p-pladserne, fortæller klubbens marketing- og supportdirektør, Preben Rokkjær, til BT.

Det er meningen, at over 2.000 biler i alt skal parkere på for- og bagsiden af stadion, og derfra skal passagererne se kampene på de to storskærme, som klubben vil købe. FC Midtjylland har allerede været i dialog med politiet,brandmyndighederne, Herning Kommune, Messecenter Herning og tv-rettighedshaverne.

- Vi har fået ok fra samtlige parter under den forudsætning, at vi følger de anvisninger, der er. Alle i vores område er super fokuserede på, at vi gør det under sikrede omstændigheder, samtidig med at vi skal have gang i denne her region igen, siger Preben Rokkjær til BT.

Klubben har også tænkt på, hvorvidt tilskuerne skal betale entré, hvad der sker, når nogle skal på wc, og hvordan tilskuerne i bilerne får kommentering af kampen også.

Superligaen er i øjeblikket suspenderet på ubestemt tid og kommer i hvert fald ikke i gang før 10. maj. Frem til den dato gælder statens restriktioner for samværd i hele samfundet.

Statsminister Mette Frederiksen har dog allerede bandlyst store forsamlinger til og med august måned. Så selv om hun mangler at sætte præcise tal på, hvor mange der skal til, for at en forsamling er stor, virker det givet, at Superliga-stadionerne ikke kan byde tilskuere indenfor før september.