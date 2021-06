Vild premiere i Superligaen

Det var i Aarhus, at Brøndby i næstsidste spillerunde tog føringen i Superligaen med en 2-1-sejr ude over AGF. Siden vandt Brøndby guldet med en hjemmesejr over FC Nordsjælland.

Nu venter et hurtigt gensyn med Ceres Park i Aarhus for Brøndbys nykårede mesterhold.

I den første kamp i den kommende sæson skal Brøndby nemlig igen en tur til Aarhus, hvor AGF venter 18. juli.

Det viser programmet for Superligaen, som er blevet offentliggjort tirsdag eftermiddag.

Brøndbys fans vil længe huske tilbage på den seneste kamp mod AGF, som endte med en sejr på 2-1 efter et drama med rødt kort og straffespark.

I kampen, der blev spillet 20. maj, bragte angriberen Mikael Uhre Brøndby foran med 1-0 efter blot fem minutter.

Siden brændte Casper Højer Nielsen et straffespark for AGF, inden hjemmeholdet blev tildelt endnu et, som Patrick Olsen scorede på.

Kort før det andet straffespark, som blev opdaget af VAR, blev Brøndbys Morten Frendrup udvist efter en hård tackling.

I anden halvleg fik Brøndby i undertal alligevel tilkæmpet sig sejren med ti mand efter en stor fejl af AGF-stopperen Sebastian Hausner, som lagde for kort tilbage til sin målmand.

Bolden blev opsnappet af Uhre, og Superligaens topscorer scorede nemt det afgørende mål til 2-1. Et mål, der var med til at sikre Brøndby guldet.

Der bliver spillet seks kampe i hver runde, da ligaen den kommende sæson består af 12 hold.

Næste sæson skydes i gang 16. juli, når sølvvinderne fra FC Midtjylland tager imod OB. Det bliver samtidig et møde mellem to hold, der har skiftet træner.

Hos FCM er Brian Priske blevet afløst af Bo Henriksen, mens Andreas Alm styrer OB-mandskabet fra den kommende sæson.

I premiererunden tager FC Nordsjælland imod oprykkerne fra Viborg FF, mens pokalvinderne fra Randers FC gæster Vejle, og FC København hjemme møder AaB. De tre kampe spilles 18. juli.

I den sjette og sidste kamp, som spilles 19. juli, skal oprykkerne fra Silkeborg en tur til Sønderjyske.