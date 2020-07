Vild pris: Så meget fik Bendtner for sin luksuslejlighed

Salget af Nicklas Bendtners lejlighed på H.C. Andersens Boulevard midt i København var med kun to måneder på markedet ikke bare en rigtig hurtig handel. Det er også en af årets største lejlighedshandler: Fodboldspilleren har nemlig fået hele 21 millioner kroner for den luksuriøse penthouse-lejlighed.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Det er hele 7,8 millioner kroner mere end de 13,2 millioner kroner, som Bendtner gav for den 339 kvadratmeter store lejlighed - tegnet af arkitekten Bjarke Ingels - i 2013.

Oprindeligt kom luksuslejligheden til salg for 24 millioner kroner i februar hos liebhavermægleren Ivan Eltoft Nielsen, som stod for salget - men det er altså lykkedes køberne at få deres navn på skødet med et afslag på tre millioner.

Lejligheden ligger i denne ejendom på H.C. Andersens Boulevard. Foto: Jakob Jørgensen

Næstdyreste handel i år

Angrebsspillerens dyre lejlighedssalg er en af de største handler i hovedstaden i år, men det er dog ikke den dyreste ejerlejlighed, der er blevet solgt.

Boliga.dk's salgsprishistorik viser nemlig, at 2020's hidtil største lejlighedshandel er en 337 kvadratmeter stor sag på Hjalmar Brantings Plads på Østerbro i København. Den blev solgt i januar efter kun syv dage på markedet for 24 millioner kroner.

Her gav køberne lige over 71.200 kroner for hver kvadratmeter, hvor de nye ejere af Bendtners luksuslejlighed altså har givet knap 61.950 kroner pr. kvadratmeter.

Nicklas Bendtner har sæsoner for flere topklubber fra Arsenal til Juventus og FCK - og mere end 80 landskampe for Danmark under bæltet – men hvad der i fremtiden kommer til at stå i adresselinjen på fodboldspillerens sygesikringskort er endnu uvist. Dog har flere medier tidligere kunnet fortælle, at han og kæresten er rykket nordpå - ud af København.