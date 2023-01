Vild udvikling: Får røvfuld af Kevin

Mens tilskuerne i efteråret har stormet portene og fyldt stadions rundt i Danmark, er interessen dalende for dem, der følger med foran fladskærmen.

Superligaen er blevet overhalet inden om af Formel 1, der nu samler flere foran fladskærmen.

Det handler om Superligaens førstevalg. Den mest attraktive kamp i hver spillerunde som har oplevet en dalende interesse fra fodboldseerne det seneste år.

Det til trods for, at enten FC København eller Brøndby normalt er den ene part, men det har ikke fået seertallene til at vokse – tværtimod.

Brøndby mod FCK er en af de mest attraktive kampe i Superligaen. Men tallene fra efteråret afslører, at seerinteressen for Superligaens mest attraktive kamp har været dalene. Formel 1 har overhalet Superligaen på seertal. Foto: Lars Poulsen.

Superligaen får baghjul

En gennemgang, som Ekstra Bladet har foretaget, af seertallene viser, at Formel 1 har givet Superligaen baghjul i 2022.

Mens Superligaens førstevalg samlede 176.000 seere i snit i 2021, lå Formel 1-visningerne på 138.000 seere i snit.

I 2022 er de seertal fuldstændig vendt på hovedet.

Formel 1 – med Kevin Magnussen som trækplastret – har i snit haft 216.000 seere, mens Superligaens mest attraktive kamp i hver spillerunde er dalet til 147.000 seere i snit.

Kevin Magnussen, der her ses sammen med holdkammerat Mick Schumacher, trækker flere seere til TV 3 Sports-kanaler end den mest attraktive superligakamp om søndagen. Foto: Jan Sommer.

Hos rettighedshaverne fra TV 3 Sport har man også registreret udviklingen.

Peter Nørrelund, hvad er jeres analyse af, at interessen på tv er dalene for Superligaen?

- Superligaen er i benhård konkurrence om folks tid. Og der er nogle sportsprodukter, der har rykket mere i popularitet over de senere år. Blandt andet Formel 1 og Premier League, forklarer Peter Nørrelund, der er EVP Chief Sports Officer hos TV 3 Sport, hvor Viaplay er en del af.

Får de her seertal nogen betydning i forhold til de forestående forhandlinger om en ny tv-aftale for Superligaen?

- Vi lægger alt på vægten, når vi vurderer værdien af de produkter, som vi overvejer at investere i, så selvfølgelig spiller det ind. Seertal er jo en til en et spejl af interessen for produktet, siger Peter Nørrelund, der i mange år har forhandlet rettigheder for TV 3 Sport.

TV 3 Sport har siddet på rettighederne til Superligaen siden 1998. De fejrer således 25-års jubilæum i år med Superligaen som den tætte samarbejdspartner.