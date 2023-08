Vild udvikling: Nuamah sælges til belgisk klub

Ernest Nuamahs afsked med dansk fodbold er lige nu ved at udvikle sig til en decideret transfersaga, som nærmest skriger af moderne fodbold.

For FC Nordsjælland sælger ham for rigtig mange millioner. Det bliver bare ikke til Lyon, som man ellers har regnet med i noget tid. Nej, i stedet bliver Superligaens nok bedste spiller officielt solgt til Lyons søsterklub RWD Molenbeek, som så udlejer Nuamah til Lyon, der får en købsoption på 30 millioner euro med i handlen.

Lyon og RWD Molenbeek ejes begge af Eagle Football, og det er sådan, at tricket kan opstå. Det skyldes, at Lyon har store problemer med Financial Fair Play, men på grund af denne finte undgår de et smæk.

John Textor, der ejer Eagle Football, bekræfter sågar finten til både franske RMC Sport og det belgiske medie Het Nieuwsblad.

- Et af Eagle Footballs tilknyttede selskaber klarer det, og så vil han (Nuamah) blive udlejet til Olympique Lyon. Det er vigtigt at have den slags ressourcer, så Lyon kan få den slags spillere, siger Textor til Het Nieuwsblad.

Samme melding giver han til RMC Sport.

Man kan dermed forestille sig, at dette er årsagen til, at det har taget så lang tid, før der er meldt noget officielt ud.

Hverken FC Nordsjælland, Olympique Lyon eller RWD Molenbeek har meldt noget officielt ud angående løsningen.

Tipsbladet har forsøgt at få en kommentar fra FC Nordsjælland, men foreløbig uden held.