Vilde minutter

Fredag spillede Viborg 1-1 for fjerde kamp i streg, da holdet kæmpede om håneretten i det midtjyske mod Silkeborg i Superligaens 12. runde på Energi Viborg Arena.

Begge kampens mål blev scoret på to minutter midt i anden halvleg, hvor først Silkeborgs midtbanespiller Stefan Thordarson scorede, hvorefter Viborgs topscorer, Sebastian Grønning, udlignede kort efter.

Silkeborg vil nok være mest skuffet over resultatet, da holdet fra Søhøjlandet havde mest momentum og de største chancer.

Det lignede dog, at Viborg havde lært lektien fra seneste indbyrdes møde, hvor Silkeborg flere gange lukrerede på giftige omstillinger. Fredag stod viborgenserne i stedet mere kompakt og lod Silkeborg være mest på bolden.

Resultatet sender Viborg på 12 point på niendepladsen, mens Silkeborg har 18 point på fjerdepladsen. I næste runde skal Viborg en tur til Aalborg, mens Silkeborg får fynsk besøg i form af OB.

Kampen fik en begivenhedsrig begyndelse, hvor der inden for ti minutter var gode muligheder for begge hold samt behandling af to af Viborgs spillere.

Som halvlegen skred frem, fik Silkeborg kampens momentum.

Silkeborg kom foran, men måtte nøjes med det ene point. Foto: Henning Bagger

I det 31. minut var holdet tæt på at score, da angriberen Nicklas Helenius brændte en friløber.

Silkeborg kom bragende ud efter pausen, og efter flere gode muligheder kom bolden i kassen. Målet blev dog underkendt for offside.

Halvvejs i halvlegen gik kampen amok, da begge hold fik scoret på få minutter.

Først fik Silkeborgs Stefan Thordarson opsnappet og prikket bolden i mål inde i feltet. Kort efter fik Sebastian Grønning en returbold i det modsatte felt, og han satte udligningen sikkert ind.

Silkeborg pressede på til sidst i kampen, men holdet kunne ikke kombinere sig igennem Viborgs forsvar, og derfor endte kampen 1-1.