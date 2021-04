Vilde scener: Bad dem holde mund

Det er sjældent kedeligt, når AGF og FC København møder hinanden. Særligt i de seneste sæsoner, hvor Aarhus-klubben er med i toppen af Superligaen.

Kedeligt var det heller ikke søndag aften, da de to mandskaber duellerede om 3. og 4. pladsen, og bysbarnet Jens Stage med et hovedstød sikrede løverne sejren.

AGF'erne jagtede point, mens FC København-spillerne forsøgte at bremse spillet med lange pauser.

Det gjorde til sidst AGF-målmand Kamil Grabara så edderspændt rasende, at han tog fysisk fat i Viktor Fischer, og så røg både FCK- og AGF-spillere i flæsket på hinanden, som tv-billederne herover viser.

Skal bevare roen

Også på sidelinjen havde de to hold svært ved at holde sig i ro. Således fangede tv-kameraerne i løbet af anden halvleg FCK-træner Jess Thorup råbe tilbage til sin bænk, og til TV3+ forklarede han efter kampen, hvad det handlede om.

- Vi skal bevare roen ude på bænken. Det er fair nok, spillerne er oppe og koge inde på banen. Men vi skal om nogen bevare roen og hjælpe. Vi skal ikke være med til at piske en stemning op.

- Jeg er med på, at vi gerne vil brokke os over dommeren, men vi skal holde fokus på vores opgave, og det er at hjælpe spillerne inde på banen, og det er egentlig det, jeg brokker mig lidt over.

FCK-træneren mente i øvrigt, at det var AGF, der gjorde kampen intens med deres aggressive spil.