Vilde scener: Guldkampen pivåben

Vejle snuppede et sent point i opgøret mod topholdet, der dummede sig dybt i overtiden og dermed lukkede efteråret med bare et point i de sidste tre kampe i Superligaen

Luka Djordjevic får formentlig en lille julegave tilsendt fra Parken de kommende dage efter han dybt i overtiden sikrede Vejle et sent point mod FC Midtjylland.

I det desperate slutpres fik Vejle udbytte af Hallur Hanssonærke indlæg, som Djordjevic helt udækket under mål kunne heade ind.

Dermed fik cheftræner Peter Sørensen fuldt udbytte af sine modige indskiftninger, hvor han søgte at ændre kampens skæbne.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Erik Sviatchenko så nemlig ud til, at have sikret FC Midtjylland fuld gevinst, da han efter 57 minutter brød dødvandet mod Vejle.

Sviatchenko luskede sig fri af Manjrekar James på bageste stolpe og gjorde det til 1-0 på Evanders flotte hjørnespark.

Noget af en uge Sviatchenko har gang i. Torsdag gav han sit hold en drømmestart mod Braga i Europa League. Det burde han have toppet ved at sikre et solidt forspring til vinterpausen i Superligaen.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det mål burde nemlig være nok til sejren, men ulvene undlod at gå helhjertet efter det andet mål, som havde elimineret enhver tvivl.

Det blev straffet til sidst af det modige hjemmehold, der fik en lille livline i bunden, mens spændingen i den anden ende nu er helt åben med blot to points forspring til FC Midtjylland.

Det blev en fastlåst første omgang, hvor kun de vævre typer som Hallur Hansson og Arbnor Mucolli hos hjemmeholdet og Evander hos gæsterne, brød tristessen.

Desværre var det konsekvent de forkerte spillere, der fik kuglen bedst illustreret over et hektisk minut i første halvleg, hvor et Vejle-angreb endte ved Arbnor Mucolli, der blev tvunget til at aflevere til backen Tobias Mølgaard, hvis afslutning blev blokeret.

Og momentet efter var det Evander, der måtte sende Dion Cools afsted til afslutning.

Havde det bare været omvendt i begge tilfælde.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

FC Midtjylland skulle have taget føringen kort før pausen, da Vejle-defensiven blev en anelse for passive, da Evander drev på tværs foran feltet.

Brasseren løftede kuglen ind i feltet, hvor Jerome Opoku totalt fejllæste den faldende bold. Victor Lind kom til, men den normalt så skarpe FCM-angriber fik slet ikke snert i sin afslutning.

Kort efter fik Vejle foræret et sjældent angreb, da Pione Sisto efter et hjørnespark skulle kontrollere bolden omkring midterlinjen. Den vævre kantspiller fik spændt ben for sig selv.

Andres Ponce overtog bolden med blot Henrik Dalsgaard til at slå, men ulvene kom hastigt retur og den lovende chance gik tabt.

Det kan godt være, at FC Midtjylland hårdnakket påstår, at de bevidst fører kæmpeindkøbet Marrony stille frem.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Handlingerne peger imidlertid mod at den dyre brasilianer nærmer sig decideret flopstatus.

Klubbens dyreste indkøb nogen sinde var atter henvist til bænken og blev klubbens femte og sidste indskifter, da han kom ind ved 87 minutter..

Uden karantæneramte Junior Brumado havde cheftræner Bo Henriksen fri mulighed for at give sit 32 mio. kr. indkøb lidt smag for Superliga.

I stedet blev unge Victor Lind betænkt en startplads i den mindst vigtige af FC Midtjyllands sidste fire kampe dette efterår.

FC Midtjylland har i de sidste tre kampe før vinterpausen smidt et noget nær perfekt efterår i Superligaen væk med blot et point i de sidste tre kampe.