Vildt AGF-drama

Først lignede Albert Grønbæk en tidlig matchvinder for AGF. Så smed aarhusianerne det hele væk, så FCN lå til tre point. For blot at indkassere en udligning i tillægstiden.

FC Nordsjælland og AGF fik et point hver ud af anstrengelserne søndag i 3F Superligaens nedrykningsspil, da holdene spillede 2-2 efter en kamp med en dramatisk slutfase.

Det fastholder AGF på andenpladsen af de seks hold i puljen, mens FCN er lige over nedrykningsstregen med fem point ned til Vejle. Vejle spiller senere søndag.

Som så ofte før i sæsonen viste FCN, at god fodbold med masser af boldbesiddelse på de første to tredjedele af banen ikke er ret meget værd, hvis slutproduktet er fraværende.

Farum-holdet var spillemæssigt bedre end AGF gennem hele kampen, men FCN døjede gevaldigt med at skabe og omsætte store chancer.

AGF-keeper Jesper Hansen skulle kun diske op med en enkelt stor redning i førte halvleg. Resten af FCN's afslutninger var ret ufarlige.

Syv minutter fra pausen straffede AGF så hjemmeholdet for den manglende evne til at omsætte overtaget.

AGF-anfører Patrick Mortensen modtog bolden tæt på mål inde i feltet med ryggen til kassen. Han lagde bolden fornemt af til aarhusianernes bedste, Albert Grønbæk, som køligt lagde bolden over i det lange hjørne til 1-0.

Faktisk var det gæsternes eneste skud på mål i første halvleg.

Fra anden halvlegs start løftede AGF de taktiske parader - bevidst eller ubevidst. Langsomt blev det mere og mere en kamp, hvor FCN angreb, mens AGF stod og afværgede.

Trods FCN's ineffektivitet hidtil virkede det noget dristigt at skulle forsvare sig på den måde i 45 minutter.

Længe så det ud til at virke, men på to gyldne minutter i kampens slutfase lykkedes det FCN at vende det hele på hovedet.

Efter 82 minutter rykkede Mads Hansen fri i højre side af feltet. Han overraskede Jesper Hansen ved at afslutte indenom i stedet for at lægge bolden på tværs, og så var udligningen en realitet.

To minutter senere fejlbedømte venstreback Eric Kahl en bold i feltet, som røg over ham. Oliver Villadsen kunne tæmme bolden og lægge den til rette for indskiftede Ernest Nuamah. Han trillede let føringsmålet ind.

Pludselig pegede alt på tre tiltrængte point i bundstriden FCN og en stor nedtur for David Nielsen og AGF.

Et utæmmeligt sprinkleranlæg på banen gav dog syv minutters tillægstid. Dem udnyttede AGF.

Efter 93 minutter steg 18-årige Frederik Ihler op i feltet og dirigerede flot bolden i nettet hen over Andreas Hansen i FCN-målet.

Kampen kunne godt have fået en vinder med et par gode tilbud efterfølgende, men det endte 2-2.