Vildt comeback - Brøndby skal i Europa

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Brøndby var dybt nede i en sæk fyldt med kampesten, men drengene fra Vestegnen viste sig i anden halvleg som ægte mænd. Med dunkende hjerter og vilje af stål, da de slog Randers 4-2 i kampen om de europæiske billetter.

Bagud 0-2 efter 50 minutter var der sgutte meget, der tydede på fest på Vestegnen. Det lignede mere en ugelang sommerdepression på de kanter, men… Brøndby skal spille europæisk, som der stod på bannerne på Sydsiden, og det kan godt være, det giver nogle pudsige udflugter til Nordirland, Baltikum eller sågar Finland.

Men europæisk er europæisk, og om fire runder og otte kampe er alt såmænd muligt. I hvert fald i teorien.

Starten lignede i voldsom grad, at begge hold kunne spille frem til anden pinsedag uden at ramme plet en eneste gang. Såvel Brøndby som Randers havde konstant mange mand bag bolden – og så skete der selvfølgelig det, at de gulblusede værter i en ellers relativt rolig Randers-omstilling måske nærmest havde for MANGE spillere i fuld sving med at bakke, bakke og bakke.

Brøndby trak det længste strå i Europa-gyseren. Foto: Lars Poulsen

Og hvad gør en mand som Mikkel Kallesøe så efter 35 minutter? Ja, han bliver sgu da nærmest tvunget til at fyre kanonen af. Eller… Kanon og kanon. Det var faktisk et forholdsvis behersket spark – men såre præcist. Derfor måtte Marvin Schwäbe også bakke. Ind i målet og fiske kuglen ud af netmaskerne over i sit højre hjørne.

Men den gule mur på Sydsiden sang ufortrødent videre, som om de nærmest ikke havde ænset, at de var kommet bagud i kampen om et smut ud i Europa, der om fire kval-runder og i alt otte kampe KAN ende i noget rigtigt sjovt for vinderen af duellen mellem Vestegn og Kronjylland.

Randers-coach Thomas Thomasberg stillede for en sjælden gangs skyld i 3:5.2. Manden sværger til 4:4:2, men netop mod Brøndby tidligere og i en halvleg mod OB har jyderne valgt at brede ud og gør sig kompakte i begge retninger af banen.

Der var dramatiske diskussioner mod slutningen af første halvleg, da iltre Nicolai Poulsen og Anthony Jung gerådede i heftig duel på mundvand, og store Marvin Egho var såmænd nede i en rolle som udsmider og flå godt og grundigt i Brøndby-tyskeren, men det interessante er egentlig frisparket til værterne.

Dominik Kaiser hakkede dygtigt til, og Randers kan udelukkende takke målmand Patrik Carlgren for en gedigen redning, så bolden via handsker og underkanten af overliggeren drønede ud i det lille felt – og blev ekspederet ud af farezonen.

Så kom festen. Først med en scoring til Randers, da Mads Aaquist dygtigt hakkede indskifteren Tobias Damsgaards aflevering utageligt i kassen.

Men Brøndby var ikke knækket – og spillede sig på 17 forrygende minutter ikke bare tilbage i kampen. De vandt den også efter et orgie af chancer til de i dagens anledning totalt gulklædte spillere.

Kamil Wilczek, der ellers ikke havde sat poterne rigtigt ret tit, brugte heldigvis – for Brøndby – hoved tog headede reduceringen ind i det 55. minut, og så gik fansene amok.

Det skulle blive vildere. 12 minutter senere lagde polakken bolden ind til Dominik Kaiser, der fik selv græsplænen til at stritte med børsterne ved at udligne til 2-2, og endelig kunne Besar Halimi efter blot tre minutter på banen bringe Brøndby i front i det 72. minut på en direkte flugter efter et hjørnespark udløst af to gedigne Brøndby-forsøg.

Et selvmål af Emil Riis i slutfasen var bare ekstra flødeskum på lagkagen for hele 16.773 tilskuere.

Brøndby afværgede i sidste øjeblik det, der ville være blevet kaldt en forfærdelig sæson. Benedikt Röcker fik de sidste par minutter på banen, og festen er formentlig stadig i gang…

