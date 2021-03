Vildt drama! AaB reddet af VAR

AaB fik sin første sejr under den ny cheftræner, Martí Cifuentes, da SønderjyskE mandag aften blev besejret 1-0 i et sandt drama.

Målet blev nemlig scoret på et sent, sent straffespark dømt efter VAR i de afgørende minutter.

Det var Jeppe Simonsen, der ramte Frederik Børsting i hovedet med sin støvle i en duel. Det fangede kun VAR, men dommen var god nok.

Det sene mål, sat iskoldt ind af Iver Fossum, reddede AaB fra en ny fadæse - i hvert fald resultatmæssigt. For de tre point varmer mere end sædvanligt for AaB, der ikke havde vundet de syv foregående kampe...

Efter det pinagtige nederlag til AC Horsens for lige godt en uge siden udtalte Martí Cifuentes, at han aldrig ville komme til at gå på kompromis med sin normalt flydende og kombinerende spillestil.

Mandag aften gik spanieren så fuldstændig på kompromis med sin spillestil…

AaB var gået ’tilbage til det basale’, som det lød inden kampstart.

De banale dyder bestod af direkte fodbold med kort aftræk til at fyre bolden frem samt et kompromisløst duelspil, der ikke skånede sønderjyderne, der dog sagtens selv kunne spille med på den galej…

Det gav en rodet mandagskamp, hvor vigtigheden af tre point lyste ud af alle mand. Både dem fra nord og syd.

AaB kunne have fået en drømmestart på kampen, da Aydin Uslu fløjtede straffespark efter blot tre minutter, da Lawrence Thomas kom flyvende ud af sit mål og boksede Tom van Weert i hovedet.

Glen Ridderholm så rødt i den dramatiske afslutning, og kan se frem til to spilledages karantæne. Foto: Henning Bagger

Da hollænderen ikke længere så dobbelt, kunne han til sin store fortrydelse konstatere, at han var marginalt offside i situationen forinden. Det fangede VAR, og så havde van Weert ageret boksebold forgæves.

Det var dog stort set, hvad man så til værterne i førte halvleg. Det direkte spil havde ikke med et trylleslag forvandlet AaB til et underholdende og chanceskabende mandskab…

Det var sønderjyderne heller ikke, men det var trods alt gæsterne, der havde de bedste tilbud i kampens første halvdel.

Begge chancer tilfaldt Anders K. Jacobsen, der først trådte i bolden nær det lille felt efter ti minutter, og et kvarter senere flugtede direkte i handskerne på Jacob Rinne fra cirka samme afstand efter et langt indkast.

Efter 53 minutter fik AaB sin første afslutning inden for rammen, da Kasper Kusk sled sig igen. Vinklen blev dog for spids, og Thomas fik vippet chippet forbi.

Med 20 minutter igen fik Tom van Weert en endnu større mulighed, da Kasper Kusk igen brød igennem og denne gang trak forbi en tøvende Lawrence Thomas. Kusk måtte smide kuglen indover, men den hollandske angriber kom en brøkdel for sent og sendte sin afslutning i sidenettet.

Men AaB fik med Iver Fossums sene straffesparksscoring noget at juble over, og alle AaB'ere fløj ned til Jacob Rinne, da Uslu blæste i fløjten for sidste gang.

Årsagen var, at svenskeren hev en vild redning ud af ærmet i de aller, aller sidste sekunder, da Bård Finne fyrede en missil af fra tæt hold.

En redning, der var tre point værd for hårdt prøvede AaB.

