Vildt drama: AGF snød Randers trods rødt chok

RANDERS (Ekstra Bladet): Det blev heller ikke denne søndag, AGF fik løftet forbandelsen mod Randers FC.

Men lige præcis denne gang gør det næppe det helt store, da AGF må være jublende lykkelig for at få 1-1 med sig fra rivalopgøret.

Tre minutter før tid steg Al-Hadji Kamara nemlig op og pandede kronjyderne i front efter et hjørnespark, hvor William Eskelinen igen viste, at han ikke er nogen ørn i feltet.

Så lignede det et af de helt tunge nederlag til AGF, der endda måtte spille 88 minutter plus det løse i undertal...

Men nej, bedst som det så sortest ud for David Nielsens tropper i de døende sekunder, så dukkede en sublim Patrick Mortensen op i feltet og bragte balance i regnskabet på et smukt indlæg fra Jesper Juelsgård.

Det ene point var et jættepoint for AGF, for der var nemlig blot spillet to minutter, da det østjyske derby fuldstændig ændrede karakter.

Her blev AGF’s Sebastian Hausner præsenteret for det røde kort, da han trak i nødbremsen efter en kæmpe blunder, hvor han forsøgte at redde sin egen alt for korte tilbagelægning til William Eskelinen ved at trække Marvin Egho omkuld.

Den østrigske angriber fik frarøvet en oplagt scoringschance, da Hausner selv var sidste bastion mod AGF-målet, og protesterne var heller alt for voldsomme fra den unge AGF-forsvarer.

En helt korrekt dom fra dommer Mikkel Redder.

Hjemmeholdet satte sig herefter naturligt på opgøret. Dog uden at kreere alverden mod lokalrivalerne. Det virkede næsten som om, at randrusianerne var irriterede over at skulle have bolden mere og skabe kampen…

Marvin Eghos hovedstød på overliggeren efter et hjørnespark et kvarter inde i opgøret var bedste Randers-bud i første halvleg, hvor gæsterne ikke lod sig slå ud mentalt. På sin vis imponerende efter fadæsen i Slovenien i torsdags og mareridtsindledningen på kampen i Kronjylland.

Værterne skruede op for blusset i anden akt, hvor den offensive indskiftning af Al-Hadji Kamara gav tyngde i Randers’ frontkæde.

Alt imens Randers fik flere idéer og kreerede flere halve chancer, fortsatte uheldene med at regne ned over AGF. Efter en lille time fik indskiftede Niklas Backman en skade i baglåret, og svenskeren måtte lade sig erstatte med fjerdevalget i aarhusianernes centerforsvar, Jesper Juelsgård.

Juelgård spillede dog en fremragende kamp og blev altså assisthelt til sidst, da AGF fik det ene point med sig fra Randers trods en hel kamp i undertal.

Superligaen Indefra: AGF på keeperjagt i Premier League

Se også: Ny storaktionær i AGF

Se også: David Nielsen: Det formåede vi ikke