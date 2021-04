Vildt drama: Stage slagtede AGF

Jens Stage var engang yderst populær i Aarhus.

Det er han ikke længere.

Særligt ikke efter denne søndag, hvor Aarhus-drengen gjorde det af med sin tidligere klub med et mål og en assist for FC København, der med en sejr over AGF har teten i bronzeduellen.

AGF-fansene tog lige fra opvarmningen imod Jens Stage med buh-råb, så snart han var i nærheden af bolden, og de velkendte ’Judas-tilråb’.

Stemningen og intensiteten i Aarhus var i øvrigt som i de ’gode, gamle dage’. En konstant summen og indlevelse fra tilskuerne i hver evig eneste situation. En topkamp værdig. Spillerne kunne mærke det og kvitterede med at skrue op for blusset.

Jens Stage blev tacklet bagfra, Mathias ’Zanka’ gav Alexander Ammitzbøll en albue i nakken og Kamil Wilczek stemplede på Kamil Grabara i en løbeduel mod hinanden. Alt sammen inden for tre minutter i kampens første kvarter.

Jo, der var rigeligt at se til for dommer Morten Krogh. Det virkede ikke til, at manden med fløjten havde styr på tropperne i flere situationer, hvilket bare hidsede stemningen endnu mere op.

Der blev givet og taget mellem AGF og FCK i et sandt topbrag. Foto: Claus Bonnerup

Første chance kom efter et kvarter, da Alexander Ammitzbøll straffede en fejl af Zanka nær feltet. Sten Grytebust fik dog blandet sig så meget, at Patrick Mortensens afløser i front kun fik afsluttet forkølet i ryggen på nordmanden.

Ammitzbøll gjorde i øvrigt fin figur og traf også overliggeren på et stærkt hovedstød ti minutter senere. Men det var FCK, der åbnede målscoringen.

Efter 26 minutter fik Jonas Wind ALT for megen plads i den anden ende. Jens Stage headede en lang pasning i feltet, og hverken Sebastian Hausner eller Jesper Juelsgård holdt øje med landsholdsangriberen, der kunne dirigere bolden i nettet med en flugter. Første mål i ni kampe for Jonas Wind.

Jonas Wind bragte FCK i front. Foto: Claus Bonnerup

Føringen holdt dog kun fem minutter, inden Casper Højer svarede igen på et direkte frispark. Sten Grytebust nærmest inviterede Højer til at affyre kanonen i målmandens side med sin mursætning. Højer takkede og hamrede kuglen fladt forbi nordmanden, der ikke kunne nå at reagere.

Den højintense, åbne slagudveksling fortsatte efter pausen, hvor det var gæsterne, der igen fik sat et nyrestød ind. Det var ovenikøbet den tidligere AGF-helt, Jens Stage, der stangede et hjørnespark fra Viktor Fischer flot i kassen.

Jens Stage skulle lige til at stikke af sted i jubel. Så kom han i tanke om, hvor i verden han befandt sig. Det blev i stedet til en stærkt begrænsede jubeludgave. AGF-fansene sparede dog ikke på krudtet den anden vej og igen var svaret en pibekoncert og skældsord af bibelsk karakter.

AGF forsøgte at svare igen i den hektiske sidste halve time, hvor det føg med frispark og dueller. Nogle over stregen. Andre ikke.

Det hele kammede over i tillægstiden, da Viktor Fischer igen-igen smed sig i græsset og Kamil Grabara stormede over for at rive Fischer op. Det udviklede sig til et regulært håndgemæng mellem de to mandskaber.

Seks minutter inde i overtiden tyrede Bror Blume på overliggeren i AGF's ultratunge pres.

Aarhusianerne kom dog ikke en udligning nærmere, og derfor har københavnerne nu overhånden i kampen om bronzemedaljerne.