Vildt: Overhaler Brøndby

Nicklas Helenius forlængede en god stime for Silkeborg og en skidt en af slagsen for Randers, da han med to hurtige scoringer førte Silkeborg til en 2-1-sejr over kronjyderne tirsdag.

Silkeborg har nu vundet tre kampe i træk i Superligaens mesterskabsspil, mens Randers har tabt tre i streg. Det betyder, at Silkeborg nu har spillet sig forbi Brøndby og indtager fjerdepladsen med en bedre målscore end de blå-gule.

Silkeborg kom til kampen med en imponerende sejr over FCK i bagagen. Randers skulle derimod rejse sig fra et nederlag til FCM, hvilket kunne ses på banen.

Randers sprudlede af energi fra start, mens gæsterne fra Silkeborg længe havde svært ved at få spillet til at fungere. Der skulle dog få minutters kynisme til, at Nicklas Helenius fik vendt kampen fra 0-1 til 2-1 for de formstærke midtjyder.

Silkeborg får med sejren kontakt til Brøndby på fjerdepladsen, hvor begge hold har 40 point. Randers har 36 point og ligger sidst i mesterskabsspillet.

Randers-profilen Vito Mistrati-Hammershøy bragte ellers hjemmeholdet foran med 1-0, da den skarpe midtbanespiller kom først på et indlæg og prikkede bolden i mål.

Fem minutter før pausen bragte Silkeborgs Nicklas Helenius gæsterne tilbage i opgøret, da den brandvarme angriber udlignede til 1-1.

Blot to minutter senere var Nicklas Helenius igen på pletten, og Silkeborg gik stik mod spil og chancer til pause med en føring på 2-1.

I anden halvleg var Silkeborg-angriberen tæt på at lave hattrick, men Patrik Carlgren i Randers-målet reddede flot på stregen.

Randers kunne ikke svare igen, og derfor blev det til en 2-1-sejr til gæsterne fra Silkeborg.