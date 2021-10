Vildt overtidsdrama: Teenager blev helten

FC Midtjylland var sekunder fra at smide point mod Sønderjyske, der udlignede i tillægstiden. Mads Hansen ville det anderledes

FC Midtjylland takkede for endnu en guldblunder af FC København og tog tre point mod Sønderjyske i et gigantisk drama i Herning, hvor der faldt to scoringer i tillægstiden.

19-årige Mads Hansen blev den store helt i de sidste sekunder af kampen, da det ellers så ud til, at Sønderjyske skulle hjem med det ene point.

Dermed bringer ulvene sig seks point foran FCK i tabellen, men det holdt yderst hårdt mod et Sønderjyske-mandskab, der fightede forbilledligt og kom tidligt foran på en fejl af Elias Olafsson.

19-årige Mads Hansen blev den store helt da FC Midtjylland vandt det jyske opgør og trækker fra i toppen af Superligaen. Foto: Henning Bagger/ Ritzau Scanpix

Islændingen kastede dermed yderligere benzin på bålet til diskussionen om, hvorvidt det skal være ham eller den danske landsholdsreserve Jonas Lössl, der skal vogte ulveburet.

Det skete efter seks minutter, da Mads Albæk slog en dropbold på et hjørnespark, og den islandske landsholdsmålmand kom fuldstændig på mellemhånd og var aldrig i nærheden af den lille runde, som Emil Holm nemt kunne stange i netmaskerne.

Emil Holm bragte gæsterne foran efter en håndfuld minutter. Foto: Henning Bagger/ Ritzau Scanpix

Selv om gæsterne var egentlig godt med, så begyndte ulvene hurtigt at bide fra sig efter det overraskende føringsmål.

Unge Victor Lind var tæt på ved to lejligheder. Først efter en foræring af Lawrence Thomas, der tabte en returbold lige i fødderne på FCM-angriberen, der sendte sin afslutning i sidenettet.

Senere gjorde den australske keeper skaden god igen og leverede en refleks, da Victor Lind pludselig stod helt fri i feltet, efter målscorer Holm havde sparket hul i luften på et fladt indlæg.

I mellemtiden havde Erik Sviatchenko hamret et skud på overliggeren efter et langt indkast faldt ned foran kaptajnen. Jo, det var trængselstider.

Kort inden pausen gik den ikke længere for udeholdet. Midtjyderne satte et mønsterangreb sammen begyndende med hurtig tanke og handling fra Gustav Isaksen.

Erik Sviatchenko er Superligaens ukronede hovedstødskonge. Her ses han i duel med tidligere holdkammerat Marc Dal Hende. Foto: Henning Bagger/ Ritzau Scanpix

Et skarpt indlæg fra Nikolas Dyhr havnede foran selvsamme Isaksen, der headede tilbage i det lille felt, hvor Evander ikke kunne svigte. Lige til fodboldens ABC.

I de absolut døende sekunder af første akt tog Elias Olafsson revanche for sin sløje indledning og hev en refleks frem på en afslutning fra Abdulrahman Taiwo.

Værterne fortsatte med at mose på efter teen, og selvfølgelig var det Erik Sviatchenko, der headede midtjyderne på guldkurs efter et hjørnespark.

Sviatchenko er uimodståelig på dødbolde, men det var næppe meningen, at Jeppe Simonsen skulle dække den midtjyske luftkaptajn…

Herfra skulle FCM have lukket kampen ved flere lejligheder, men favoritsejren så ud til at smuldre i tillægstiden, da Jeppe Simonsen satte sig igennem på kanten og fandt indskiftede Emil Frederiksen på et cutback.

Så lignede det endnu et pointtab for midtjyderne, men 19-årige Mads Hansen blev altså den store helt, da han headede sejrsmålet i kassen på forarbejde af Awer Mabil i de allersidste sekvenser af kampen.

Evander og FCM-holdkammeraterne kan juble efter denne søndag, der bød på overtidssejr og større afstand i toppen af Superligaen. Foto: Henning Bagger/ Ritzau Scanpix

Iskoldt af den unge angriber, der melder sig ind i rækken af potentielle arvtagere til skadede Junior Brumado.

Så endte det alligevel lykkeligt for de godt 8500 midtjyske fans, der ellers var begyndt at strømme ud, da sønderjyderne udlignede.