Vildt straffedrama i målfest

Dommen:

Hvor er det fantastisk at have tilskuere tilbage på lægterne! Fodbold er verdens bedste sportsgren, og fansene har en stor, stor ære deri.

Det var smukt igen at høre forventningens summen, da Kasper Kusk førte bolden frem i en relativt ufarlig position, gyset da Rasmus Thelander var ved at slippe kuglen under sin fodsål foran eget felt og selvfølgelig glædesbrølet, da der endelig igen faldt en Superliga-scoring med fans på tribunerne.

Lad os alle håbe, at tilskuerne er tilbage i Superligaen for at blive!