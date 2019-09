Ville hente Marcondes hjem: - Pludselig blev der ændret retning

FC Nordsjællands sportschef, Jan Laursen, forsøgte før transfervinduets lukning at hente Emiliano Marcondes og var i dialog med Brentford. Den engelske klub valgte dog ikke overraskende at sende angriberen til FC Midtjylland

FC Midtjylland var ikke den eneste Superliga-klub, der ville hente Emiliano Marcondes hjem i det netop overståede transfervindue.

FC Nordsjælland forsøgte før transfervinduets lukning at lokke Marcondes hjem til Farum, og en overgang troede sportschef Jan Laursen også, at det ville lykkedes.

- Der har været nogle spændende muligheder, og et par stykker kiggede vi også nærmere på. En Emiliano, som jo kommer til at spille i Superligaen nu, kunne vi godt have set her, siger Jan Laursen i en transferstatus på FC Nordsjællands hjemmeside.

FC Nordsjælland forsøgte at hente Emiliano Marcondes hjem til Farum, men måtte se FC Midtjylland løbe af med Brentford-spilleren. Foto: Jens Dresling

Nordsjællænderne var i dialog med Brentford, men måtte sande, at det kan være svært at hente en spiller i den engelske klub, hvis FC Midtjylland kommer på banen…

Som bekendt er der tætte forbindelser mellem de klubber, der ejes af Matthew Benham. Rasmus Ankersen er formand i FC Midtjylland og samtidig en af to sportsdirektør i Brentford.

Så det kom ikke som nogen stor overraskelse for FCN-sportschefen, da Brentford valgte at handle med FC Midtjylland frem for FC Nordsjælland.

- Der var noget dialog der med hans klub. Og det så egentlig også positivt ud, indtil der pludselig blev ændret retning, og så blev det en anden del af landet, at han skulle være, siger Jan Laursen og konstaterer, at 'der kan være hensyn', hvor det ikke er i spillernes egne hænder.

Emiliano Marcondes kom igennem systemet i FC Nordsjælland og toppede topscorerlisten i Superligaen, inden han drog til Brentford i december 2017.

Opholdet i danskerklubben har hidtil ikke været nogen succes, og Marcondes har fortsat ikke scoret i The Championship.

Nu skal den 24-årige offensivspiller resten af efteråret forsøge at kickstarte karrieren i FC Midtjylland, men Jan Laursensiger, at han sagtens kunne se Marcondes tilbage i FC Nordsjælland en dag:

- Han er stadigvæk en, der har stor opbakning her i klubben og gjort meget rigtig godt.

- Nogle af dem, der har været her, og som vi føler har hjertet med, skal selvfølgelig altid være velkomne tilbage, når det passer ind for både dem og for os.

Emiliano Marcondes, som FC Midtjylland har lejet for resten af 2019, kan debutere for Superligaens førerhold søndag 15. september i Lyngby.

