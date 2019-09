Ville ikke forklare straffedrama

- Selvfølgeligt kan der ske fejl, men det må bare ikke ske fem minutter inde i overtiden.

Horsens-træner Bo Henriksen prøvede at være diplomatisk, da han skulle sætte ord på Esbjergs kontroversielle udligning på et straffespark dybt inde i den ekstra tid til slutresultatet 1-1.

Derfor fik det jyske aftenopgør en yderst dramatisk afslutning.

Bagefter valgte Danmarks bedste dommer Jakob Kehlet efterfølgende at gå i sort.

I hvert fald afslog Jakob Kehlet efter kampen at forklare, hvorfor Esbjerg fik tildelt et straffespark efter de nye regler.

Synderen var Malte Kiilerich, der blev ramt på armen, men det var ifølge træner Bo Henriksen altså den arm, som Horsens-spilleren havde plantet i grønsværen og ikke en svævende arm.

Den indskiftede finne Joni Kauko var sikkerheden selv fra 11 meter pletten og hamrede sikkert bolden i nettet.

Trods den meget sene udligning nåede Horsens at tilspille to store muligheder for et sejrsmål, da først Malte Kiilerich ramte overliggeren, og Ayo Simon Okosun efterfølgende headede lige over overliggeren.

- Det er tre måneder siden, at vi fik forklaret de nye regler, og det her var netop en af de situationer, hvor der ikke skulle dømmes straffe, fortæller Bo Henriksen.

Det kontroversielle straffe afkastede advarsler til både Malte Kiilerich og veteranen Michael Lumb, som ifølge ham selv bare havde spurgt linjevogteren om, hvad der lige skete…

Horsens var ellers på vej mod en velfortjent sejr på et mål sat ind af Rune Frantsen efter godt en halv times spil.

Altmuligmanden Rune Frantsen behøvede bare at sætte en inderside på Michael Lumbs hårde indlæg.

I fraværet af både en skadet Nicolai Brock-Madsen og karantæneramte Jannik Pohl havde træner Bo Henriksen valgt at spille med netop Rune Frantsen og Ayo Simon Okosun i angrebet, og de to kom faktisk flere fine muligheder.

Efter pausen kom Esbjerg mere og mere ind i kampen uden dog at tilspille sig de store chancer, så straffesparket kom som en gave fra himlen.

De bedste muligheder i ordinære tid tilfaldt hjemmeholdet, når Esbjerg-målmand Jeppe Højbjerg var på skovtur, men hverken Jonas Thorsen eller Hallur Hansson formåede at score i et tomt mål.

- Jeg så ikke straffesparket, men jeg har hørt, at det var korrekt, siger Esbjergs sportschef Jimmi Nagel, som fortsat er på trænerjagt.

