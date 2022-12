Vinder pris: - Jeg bør måske sige tak

Hvis man spørger målmændene i landets to bedste fodboldrækker, så var FC Københavns Kamil Grabara bedst mellem stængerne i 2022.

I hvert fald har den 23-årige polak vundet prisen Det Gyldne Bur, som Tipsbladet på baggrund af stemmer fra landets bedste målmænd har uddelt siden 1984.

Han snuppede prisen for næsen af Mads Hermansen fra Brøndby og Patrik Carlgren fra Randers FC.

Selv er Kamil Grabara en smule skeptisk over afstemningen.

- Jeg kan huske, at der for et år siden var nogle, der gav topkarakter til målmænd i 1. division, og det tager – sagt med al respekt – noget af seriøsiteten ud af afstemningen. Jeg ved ikke, om der har været noget af det samme i år.

- Under alle omstændigheder har jeg fået flest stemmer, og jeg bør måske sige tak, men det her er jo ikke en gave. Jeg må have fortjent det, i og med at jeg har vundet, siger Kamil Grabara til Tipsbladet.

2022 har været et turbulent år for den polske målmand.

I en af sæsonens første kampe kom han til skade med sit hoved og måtte sidde ude i nogle måneder. FCK hentede Mathew Ryan som erstatning.

Da Grabara igen var klar, var der spænding om, hvorvidt polakken ville få pladsen tilbage. Det endte han med at gøre, og det udløste en mindre ordkrig mellem de to keepere.

Mathew Ryan mente, at der var tale om en politisk beslutning i FCK. Og Grabara svarede igen under VM, hvor polakken var med på et afbud.

Da Mathew Ryan for Australien lavede en fejl i ottendedelsfinalen mod Argentina, blev han hånet af Grabara på Twitter.