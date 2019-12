Vinder stor Superliga-pris

For anden gang i karrieren vinder Jesper Hansen Det Gyldne Bur - beviset på, at han er årets målmand i dansk klubfodbold

Han vandt prisen som årets målmand i Danmark i 2012, og bedriften har FC Midtjylland-målmand Jesper Hansen netop gentaget.

I Tipsbladet fredag vinder FC Midtjyllands dygtige landsholdsmålmand Jesper Hansen prisen Det Gyldne Bur som bevis på, at han den bedste målmand i dansk klubfodbold i 2019.

Det er målmænd i Superligaen og NordicBet Ligaen, der har stemt og bestemt, hvem der skulle vinde, og 34-årige Jesper Hansen har vundet Det Gyldne Bur foran Jacob Rinne fra AaB Karl-Johan Johnsson fra FC København på henholdsvis anden- og tredjepladsen.

Ikke overraskende er Jesper Hansen meget glad for at have vundet Det Gyldne Bur.

- Det er en pris, der betyder rigtig meget. Især fordi det er mine målmandskolleger, der stemmer på mig. Det er ikke et ekspertpanel med få personer, men i stedet de kolleger, man møder ude på stadion, og som man konkurrerer med.

- De har styr på detaljerne i målmandsspillet, og det er en pris, der betydet meget for mig. Det er fedt at få en pris for hele kalenderåret, en pris der betyder, at man har gjort det godt gennem længere tid, siger Jesper Hansen, som der er et stort interview med i Tipsbladet fredag, og forklarer:

- Og så var det at vinde Det Gyldne Bur da også et af mine mål for sæsonen, jeg skal ikke forsøge at lade som andet.

Jesper Hansen vinder Det Gyldne Bur. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Jesper Hansen blev en suveræn vinder af Det Gyldne Bur, da 19 af de 25 Superliga- og NordicBet Liga-målmænd stemte ham ind på en førsteplads. Jesper Hansen selv var stemme nummer 26, men kunne ikke stemme på sig selv.

Brøndbys Marvin Schwäbe forklarer her, hvorfor det er Jesper Hansen, han har stemt ind på en førsteplads.

- Generelt højt og stabilt niveau og god i stort set alle facetter af målmandsspillet.

Jesper Hansen er også en del af landsholdet. Foto: Jens Dresling

Alexander Nybo havde ligeledes Hansen øverst på sin liste.

- Det er imponerende, at han kan blive ved. Ældre er han heller ikke, men han står bare på et sindssygt højt niveau. Han er meget rolig og god med fødderne; reaktionsstærk og bundrutineret, og han passer godt ind på Midtjyllands hold. Han er en klar etter, siger målmanden fra FC Fredericia.

Du kan i fredagens udgave af Tipsbladet læse et stort interview med den nykårede vinder af Det Gyldne Bur. Her fremlægger Tipsbladet også, hvordan alle stemmerne fordelte sig.

