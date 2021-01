Vinterpause i Superligaen: Sådan gør din klub

Et hårdt efterår er forbi, og nu går de 12 klubber på en velfortjent ferie.

Coronavirus smadrede 2020 og gav en lang pause i løbet af foråret, og en stor del af sommeren blev derfor brugt på at spille fodbold.

Nu er det tid til at se på, hvordan de 12 hold forbereder sig til forårssæsonen i Superligaen. Følg med herunder, hvor vi løbende opdaterer på klubbernes program i vinterpausen.

Sådan gør din klub:

LYNGBY BK

Træningsstart: Ukendt

Træningslejr: Ukendt

Træningskampe:

Lørdag 9. januar 12.30: Intern testkamp

Lørdag 16. januar 12.00: Lyngby Boldklub - HIK (spilles i Lyngby)

Fredag 22. januar 13.00: Fremad Amager - Lyngby Boldklub (spilles på Amager)

Tirsdag 26. januar 13.00: Helsingør - Lyngby Boldklub (spilles i Helsingør)

Superliga-premiere i foråret:

3. februar 18.00: OB - Lyngby Boldklub

----

AC HORSENS

Træningsstart: 7. januar

Træningslejr: Ukendt

Træningskampe:

Torsdag 14. januar 14.00: AC Horsens - Skive IK (spilles på CASA Arena i Horsens)

Onsdag 20. januar: Endnu en testkamp.

Søndag 24. januar: AC Horsens - Kolding

Onsdag 27. januar 12.00: AC Horsens - SønderjyskE

Superliga-premiere i foråret:

2. februar 18.00: Randers FC - AC Horsens

----

VEJLE BOLDKLUB

Træningsstart: 7. januar

Træningslejr: Ukendt

Træningskampe:

Ikke offentliggjort.

Superliga-premiere i foråret:

2. februar 20.00: Vejle Boldklub - AGF

----

OB

Træningsstart: 6. januar

Træningslejr: Ukendt

Træningskampe:

Torsdag 14. januar 12.00: SønderjyskE - OB (kunstgræs i Bramdrupdam)

Torsdag 21. januar 12.00: OB - Esbjerg fB (græsbane i Odense)

Tirsdag 26. januar 12.00: OB - Randers FC (græsbane i enten Odense eller Randers)

Onsdag 27. januar 13.00: OB - HB Køge (græsbane i Odense)

Superliga-premiere i foråret:

3. februar 18.00: OB - Lyngby Boldklub

----

FC NORDSJÆLLAND

Træningsstart: 11. januar

Træningslejr: Ingen

Træningskampe:

Fire testkampe.

Superliga-premiere i foråret:

4. februar 20.00: FC Nordsjælland - Brøndby IF

----

AAB

Træningsstart: 5. januar

Træninslejr: Ukendt

Træningskampe:

Testkamp mod AGF.

Superliga-premiere i foråret:

3. februar 20.00: AaB - FC København

----

FC KØBENHAVN

Træningsstart: 8. januar

Træningslejr: Algarve, Portugal (16. januar - 28. januar)

Træningskampe:

Fredag 15. januar 11.00: FC København - Hvidovre (Spilles i København)

Flere træningskampe på træningslejren.

Fredag 29. januar: FC København - Esbjerg fB (spilles i København)

Superliga-premiere i foråret:

3. februar 20.00: AaB - FC København

----

RANDERS FC

Træningsstart: 7. januar

Træningslejr: Bliver i Danmark

Træningskampe:

Lørdag 16. januar: Randers FC - Esbjerg fB (spilles i Randers)

Onsdag 20. januar: Randers FC - Vejle Boldklub (spilles i Randers)

Fredag 22. januar: Kolding IF - Randers FC (spilles i Kolding)

Tirsdag 26. januar 12.00: OB - Randers FC (græsbane i enten Odense eller Randers)

Superliga-premiere i foråret:

2. februar 18.00: Randers FC - AC Horsens

----

SØNDERJYSKE

Træningsstart: 5. januar

Træningslejr: Ukendt

Træningskampe:

Lørdag 9. januar 12.00: SønderjyskE - Aarhus Fremad

Torsdag 14. januar 12.00: SønderjyskE - OB(kunstgræs i Bramdrupdam)

Onsdag 20. januar 12.00: Silkeborg - SønderjyskE

Onsdag 27. januar 12.00: SønderjyskE - AC Horsens

Torsdag 28. januar 14.00: Kolding IF - SønderjyskE

Superliga-premiere i foråret:

4. februar 18.00: FC Midtjylland - SønderjyskE

----

AGF

Træningsstart: 6. januar

Træningslejr: Ukendt

Træningskampe:

23. januar: AGF - Brøndby IF (spilles på Ceres Park, Aarhus)

Testkamp mod Viborg FF.

Testkamp mod AaB.

Superliga-premiere i foråret:

2. februar 20.00: Vejle Boldklub - AGF

----

BRØNDBY IF

Træningsstart: 5. januar

Træningslejr: Bliver i Danmark

Træningskampe:

16. januar: Brøndby IF - Kolding IF (spilles på Brøndbys anlæg)

23. januar: AGF - Brøndby IF (spilles på Ceres Park, Aarhus)

29. januar: FC Helsingør - Brøndby IF (spilles på Helsingør Stadion)

Superliga-premiere i foråret:

4. februar 20.00: FC Nordsjælland - Brøndby IF

----

FC MIDTJYLLAND

Træningsstart: 11. januar

Træningslejr: Ukendt

Træningskampe:

Ikke offentliggjort

Torsdag 28. januar: FC Midtjylland - Silkeborg IF

Superliga-premiere i foråret:

4. februar 18.00: FC Midtjylland - SønderjyskE

Én ting kan fælde ham fra ny Brøndby-aftale

AaB spillede på to heste i trænerjagten

Skuffet over Danmark: River kontrakten over