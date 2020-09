VIR-VAR! 11 minutter lagt til i Odense

ODENSE (Ekstra Bladet): Der er dømt vir-VAR!

Hvis 1-1 kampen mellem OB og FC Nordsjælland ikke huskes for andet, så blev det dagen, da den nys indførte overvågning af Superligaen kostede ni minutters tillægstid i Odense.

Plus to minutter lagt oveni. Rundhåndet doneret af dommer Jonas Hansen, der dog var fuldstændig uskyldig i den forstand, at det var et defekt kamera i teknikvognen, der helt til slut kostede en alenlang forlængelse af kampen.

Det blev så til gengæld hverken meddelt via storskærme eller højttaleranlæg, så på den led var det jo helt fint, at det tekniske uheld ikke gik ud over tilskuere…

Det føg dog med bidske kommentarer ned mod det tekniske område, hvor FCN holdt taktikmøde midt i tre ind- og udskiftninger. Flemming Pedersen var heller ikke tilfreds.

Hvordan har du det med det vir-VAR til sidst. Ni minutter lagt til…

- Ja, som blev til 11!

Og du står lige med tre ind- og udskiftninger…

- Vi fik en besked om, at et kamera var slået ud i teknikvognen. Jakob Michelsen og jeg var faktisk enige om at spille færdig på gammeldags manér, men de siger, det skal fikses.

Og så kunne vi have stået her, til det blev mørkt?

- Der skal dommeren jo ind og tage en beslutning. Ellers er det en joke.

Hvor længe synes du, man skal vente?

- Kortere end det blev tilfældet. Jeg vil sige max to minutter, såeh… Altså, alle vil jo spille fodbold. Det er jo også med til at frustrere spillerne, og der kom en mærkelig stemning i en ellers fredelig kamp.

Hvordan har du det ellers med VAR?

- Jeg er tilfreds med, at det findes – men det skal bruges med mere omtanke end i dag. Det vil uden tvivl give en øget retfærdighed, og vi kan jo sagtens huske de fejlkendelser, der ramte os sidste år, siger FCN-træneren og smiler selvironisk.

- Men der ikke gå for lang tid med at vurdere i VAR-vognen. Jeg kan godt li’ den danske model, som siger, det skal være ’clear and obvious’. Men hvis det er det, så KAN der jo ikke gå flere minutter, det burde der ikke. De to offside-kendelser i første halvleg burde kunne ses med det samme.

- Min personlige grænse er ét minut max. Nu er vi i gang, og så forventer vi alle, at det skærpes, siger Flemming Pedersen.

Det var inden sæsonen forventet, at VAR i snit skulle i aktion i hver tredje kamp. FC Nordsjælland har foreløbig oplevet VAR-ventetid tre gange mod Brøndby og tre gange igen søndag i Odense!

Begge hold fik et mål annulleret for offside, og OB fik IKKE et straffespark med sig i slutfasen. Og så var der lige den med linsen…

Emmanuel Sabbi har udlignet for OB mindre en to minutter efter, FCN havde bragt sig i front: Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Jakob Michelsen er mere diplomatisk end kollegaen:

- Jeg synes, VAR er et glimrende initiativ, og jeg vil gerne rose folkene bag for at være vildt godt forberedte og informative i forhold til indkøringen af systemet.

Hvorfor skal verden så sidde og blomstre i ni minutter, hvor ingen aner en kæft om, hvad der foregår?

- I dag kunne skiltningen af VAR så have været bedre, men jeg har ingen problemer med at vente en lille smule på, at retfærdigheden sker fyldest.

Og hvis det tager to timer at fikse et kamera?

- Nej, det går ikke. Vi fik besked, men jeg er også ret sikker på, at VAR ikke regner med, der ryger et kamera hver eneste gang. Dommeren sagde faktisk også, at hvis der går to minutter mere, så kører vi på uden VAR.

Synes du også, VAR er for længe om vurderingerne i dag?

- Nej. Jeg venter gerne 30 sekunder ekstra på at få den retfærdige kendelse, siger OB-træneren.

