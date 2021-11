Ulvene strammer grebet om førstepladsen takket være en overdådig Evander, som skylder at tage klassen med ud i Europa. Og så er Jess Thorups manglende klynk over skader og tæt kampprogram en kæmpe kontrast i forhold til Ståle Solbakken, mener Ekstra Bladets fodboldkommentator Klaus Egelund

JEG HAR SJÆLDENT SET en første halvleg på så højt niveau fra en spiller i Superligaen, som det Evander leverede mod Randers FC.

Vi gør ordene til vores. De er en let omskrivning af Bo Henriksens hyldest til FC Midtjyllands brasilianske hjerne, efter ulvene satte Thomas Thomasbergs formstærke tropper på plads søndag eftermiddag.

En stensikker sejr i et sandt topbrag i Superligaen, der selvsagt gør FC Midtjylland til klare favoritter til guldet.

For halvanden måned siden jokkede Evander sig til et rødt kort i Parken. Lige præcis i de sekunder, hvor brasseren sjoskede af græsset, meldte tanken sig, at der var lidt for mange forbudte trin i den samba.

Junior Brumado (nummer to f.v.) reddede med sit mål Evander efter udvisningen. Foto: Lars Poulsen

BRASSER-SATSNINGEN LIGNEDE BRAS for nu at sætte tingene på spidsen. Paulinho udvist et par gange mod Brøndby. Junior Brumado udvist i SønderjyskE.

Når FC Midtjylland havde allermest brug for, at deres brasilianske juveler skinnede, så viste de sig for ofte ikke mere værd end svovlkis – narreguld.

Det kostede guldet sidste sæson.

’VERDENSKLASSE’ YNDER BO Henriksen at kaste om sig. Det er et vildt ord at bruge i Superligaen, og lad os nu bare begrænse os til det næsten enslydende Evander-klasse.

For uanset hvor uhyggelig magisk Evander var op til Halloween i Randers. Uanset hvor sublim hans soloaktion var i pokalafgørelsen mod AaB, forlanger vi, at magien ikke forsvinder så hurtigt, som kaninen er trukket op af hatten.

FC Midtjylland har været umulige at stoppe de seneste måneder. Raphael Onyedika havde masser at grine af i Randers. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

VIS DET NU I EUROPA, EVANDER. FC Midtjylland står foran en gyseruge i Europa League, hvor manglende skarphed i hjemmekampene betyder, at ulvene har brug for at vinde ude – første destination Røde Stjerne.

På med de europæiske gevandter, Evander. Så snakker vi verdensklasse.

BAGGRUNDEN VAR BILLIG i Parken, da FC København fik vist, at nedturen ikke var bundløs. På trods af nye problemer med sygdom i FCK, så var Vejle milevidt fra den indsats, der var ved at tage point i Brøndby.

Jens Stage indledte en god aften i Parken. Foto: Lars Poulsen

Jess Thorup har sine hovedbrud i disse uger med at få holdet skruet rigtig sammen, hvor de mange korte fravær ikke gør det lettere at skabe det nye fundament, der er behov, nu hvor Zeca og Falk er ude.

BROKKERIER OVER DET PROBLEM holder cheftræneren sig dog fra, selv om han sendte det meste af en børnehave i aktion mod Vejle.

Ungdommen leverede varen. Foto: Lars Poulsen

Jess Thorup har brug for resultater, og enhver snak om andet vil blive opfattet som svaghed.

Efter den blodfattige indsats i Brøndby sidste weekend, så fortalte bannerne blandt FCK-tilhængerne, at det er en meget klog kurs.

Ståle Solbakken var en mester til at bringe sine bekymringer frem omkring skader eller tæt kampprogram og bruge det offensivt.

NOGLE KALDTE DET POSITIV ARROGANCE, men det var jo bare undskyldninger. Og dem, der lige nu sukker efter en stærk, markant leder i FCK, kan så spørge sig selv, hvorfor det har taget mere end et år at få FCK tilbage på rette kurs.

Det handler ikke kun om Jess Thorups kommunikation.

Christian Cappis er vigtig som indskifter. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

I ØVRIGT MENER JEG. at Christian Cappis har vundet Brøndby fem point med mål fra bænken, og han beviser, at det vigtigste at have på bænken er spillere, der tripper for at gøre en forskel.

Så tilbage på bænken med dig, Cappis.