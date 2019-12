Vitos drøn gav kasse

RANDERS (Ekstra Bladet): Vito Hammershøj Mistrati blev sendt på banen fra 2. halvlegs start. Og kvitterede for den gestus ved at hamre bolden i kassen bag den uheldige SønderjyskE--målmand Nikola Mirkovic allerede på sin første boldberøring.

Dermed scorede han til 2-0 og bankede dermed sit hold et vigtigt skridt videre på den vej, der endte med en sikker 3-0-sejr over et svagt SønderjyskE-hold.

Og det var en succes, der var meget velkommen for den myreflittige midtbanespiller. For generelt er sommer-skiftet fra Hobro til Randers endnu ikke blevet til det, han har drømt om.

For meget tid er tilbragt på bænken.

-Det var måske lidt heldigt, at bolden havnede hos mig, så jeg kunne sparke. Men opsøger man ikke heldet, så får man det heller ikke. Og for mig handler det om at vise mig fra min bedste side hver gang, jeg får chancen. Det lykkedes altså i dag.

-Jeg kan kun medgive, at jeg havde forventet at spille mere, end jeg har gjort i den sidste halve snes kampe. Men holdet røg jo ind i en stime med fem sejre, mens jeg sad ude, og så er det svært at ændre, konstaterede målscoreren.

-Den manglende spilletid har dog på ingen måde slået mig ud. Tværtimod har jeg arbejdet ekstra meget med mig selv. Og der er ingen tvivl om, at jeg har lært af modgangen, ligesom det er enormt vigtigt, at jeg mærker, at vores træner Thomas Thomasberg stadig tror på mig, sagde han.

