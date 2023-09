Voksede op med at hade FCM: - Det er kæmpe fryd

Sidste sommer rykkede Tobias Bech til Ingolstadt, fordi han kæmpede med at bide sig fast i Viborg.

Søndag kom han så ind fra AGF-bænken og gjorde livet surt for sine gamle rivaler, da han headede kuglen i kassen foran et toptændt udebaneafsnit.

Og det var fedt. Af flere årsager.

Det fortalte det tidligere Viborg-talent, som er mere end vant til fjendtligheden mellem domkirkebyen og Herning/Ikast, efter 1-1-kampen på MCH Arena.

- Betyder det noget ekstra for dig, at du netter mod FC Midtlylland?

- Ja, ja forhelvede man... Det er det sted i Danmark, jeg allerhelst vil score, tror jeg. Det var en kæmpe fryd.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Kan du ikke lige uddybe det lidt?

- Jeg er vokset op med at.... Midtjylland er dem, man ikke kan lide. Lad mig sige det sådan.

- Sidste gang, jeg spillede her, blev jeg skiftet ud efter 25 minutter i første halvleg, hvor vi blev kørt over.

- Der spillede jeg i Viborg. Så at komme ind her og sikre et point - og sørge for de ikke vinder - er bare kæmpe fryd.

- Det betyder meget at vise, at jeg stadig er her. At jeg kunne byde mig til, at jeg vil spille. Jeg har kæmpet lidt med det på det seneste. Og ja.. Et udsolgt udebaneafsnit søndag klokken 20.00 vidner bare om klubbens størrelse.

Tobias Bech nåede at score 13 gange og levere fem assists i Tyskland, inden AGF's sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye gaflede ham og hentede angriberen tilbage til Danmark.

Sammen med resten af truppen er han ubesejret siden slutningen af juli, men med tre uafgjorte kunne placeringen i tabellen havde været bedre for AGF.

- Når vi står i sidste spillerunde, så kan det være det her point, der gør, at vi ligger på den placering, vi gerne vil. Vi er godt klar over, at vi ikke kravler helt til tops med for mange uafgjorte, men vi er nødt til at vurdere den enkelte kamp gang for gang, siger Tobias Bech.

Forude venter en landskampspause. Dermed er aahusianernes næste opgave først 17. september, når Brøndby gæster Ceres Park.