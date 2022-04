Voldsomt skuffet: - Hvad fanden skete der her?

Det strålede ud af øjnene på ham, da han gik ud til pressen. Skuffelsen.

Og der var også meget at være skuffet over for Rasmus Falk og co., efter Superligaens førerhold søndag snublede noget så gevaldigt på Parkens 'græs' og tabte 1-0 til Randers.

- Vi sætter en rigtig dårlig præstation sammen. Timingen mangler, intensiteten mangler. Jeg synes, at kvaliteten hele vejen rundt er for dårlig, lød de ærlige ord fra Falk.

I løbet af de 90 minutter formåede Jess Thorups mandskab nærmest ikke at spille sig frem til nogle chancer, og det har den kreative midtbanespiller svært ved helt at forstå.

Rasmus Falk var yderst skuffet ovenpå søndagens nederlag til Randers FC. Foto: Lars Poulsen

- Det giver ikke rigtig mening med det, vi kommer fra. Der har det været opadgående, og der har været mange ting, der har været gode. Men i dag var det ikke godt. Der er ikke noget positivt at sige.

Nederlaget betyder, at guldkampen nu i den grad er åbnet op igen. FC Midtjylland kan med en sejr over Brøndby mandag således mindske forspringet til blot tre point - og i næste runde gælder det så en direkte duel mellem de to guldkandidater i Herning.

- Er du bekymret for det, der venter?

- Ja, lige nu er jeg. Men jeg tænker stadig mere på den her præstation. Vi har før spillet dårlige kampe, og så sat gode kampe sammen efter. Men vi kan ikke spillere flere af de her kampe her. Det var for dårligt, og det var under det, vi forventer af os selv, siger Rasmus Falk.

- Nu skal vi lige få snakket ud om den kamp og se lidt ting i igennem på det og finde ud af: 'Hvad fanden skete der her?' For vi møder kun gode hold, men herhjemme vil vi gerne være meget bedre end det, vi viste i dag.

Alligevel er der ikke grund til at male fanden på væggen i FC København, mener den finurlige fynbo. Men der skal helt andre boller på suppen i de resterende kampe, hvis de skal undgå flere nederlag.

- Vi er stadig i en god position, men lige nu tænker jeg mere på kampen end længere frem. Der er flere kampe, der skal spilles, og jeg tror, vi skal kigge på, om vi ikke kan sætte en bedre kamp sammen næste gang. Hvis vi spiller på den her måde, så taber vi flere kampe.

