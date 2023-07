Voldsomt vejr: Ventede i 30 minutter

FC Midtjylland satte søndag Silkeborg IF på plads i anden runde af Superligaen med 2-0 på MCH Arena.

Kampen blev afbrudt midt i første halvleg grundet tordenvejr og risiko for lyn, men det fik ikke nogen betydning for FCM, der dominerede i det meste af opgøret.

Cho Gue-Sung og Aral Simsir scorede målene, da FC Midtjylland slog Silkeborg 2-0. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

FCM-cheftræner Thomas Thomasberg havde til kampen ændret formation til 3-4-3 fra 4-4-2, og det bar frugt mod et Silkeborg-mandskab, som havde meget svært ved at spille sig ud af værternes pres.

Sejren betyder, at FCM nu har seks point efter to runder, mens Silkeborg-mandskabet fortsat har sine første point til gode.

FCM kom bedst ud af starthullerne, og efter knap et kvarter fik Gustav Isaksen tiltvunget sig et straffespark, efter at Silkeborg-stopperen Alexander Busch nedlagde ham i feltet.

Sidste sæsons ligatopscorer skulle selv sparke, men han høvlede bolden over mål og brændte dermed fra pletten for anden uge i streg.

Efter lidt mere end 20 minutters spil valgte kampens dommer, Jacob Karlsen, at afbryde kampen, fordi det begyndte at lyne og tordne.

Opgøret blev genoptaget efter mere end en halv times pause, og herefter gik der ganske kort tid, før FCM bragte sig foran, da offensivspilleren Aral Simsir på imponerende vis sparkede et direkte frispark i mål.

Værterne var ikke færdige i første halvleg, og seks minutter efter målet kunne den sydkoreanske angriber Cho Gue-sung sparke den ind til 2-0 efter en omstilling.

Silkeborg kom fint ud fra pausen og var tæt på at reducere, men efterhånden som anden halvleg skred frem, var det igen FCM, der havde mest momentum. De helt store chancer udeblev dog.