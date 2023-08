Vragede målmanden: - Det var emotionelt

Normalt står Jesper Hansen på mål for AGF. Men sådan var det ikke mandag aften.

I stedet for havde Uwe Rösler valgt at give Bailey Peacock-Farrell debut i buret mod FC Nordsjælland.

Og det var ikke nemt for tyskeren at give beskeden til Jesper Hansen. Det slog han fast efter opgøret, som AGF tabte med 1-3.

- Jesper blev følelsesladet, da jeg fortalte ham om beslutningen. Det var også emotionelt for mig, sagde Uwe Rösler til den fremmødte presse og fortsatte:

- For at skabe denne konkurrence, skal jeg se, hvad Bailey kan. Det er sandheden. Nu er det op til Bailey. En kamp er nok, og så vil vi evaluere efter.

Træneren var mandag tilfreds med sine nye målmand. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Bailey Peacock-Farrell fik ikke den ønskede debut, da han måtte hente kuglen ud af kassen tre gange.

Alligevel var AGF-træneren tilfreds med sin nye målmand, som ikke lavede nogle store fejl, hvis du spørger ham.

Og lige nu er kampen om at være førstemålmand helt åbent i Aarhus.

- Bailey skal vise, at han er klar til at spille. Det er sådan, at professionel fodbold bør være. Jeg har fortalt Bailey og Jesper, at Bailey vil spille de kommende kampe, så vi kan få et godt indtryk af hans niveau.

- Og så vil vi evaluere situationen. Lige nu er rollen som førstemålmand ikke givet til nogen. Jeg skal se mere fra Bailey for at kunne tage beslutningen. Jeg er ikke typen, der skifter hver weekend.

Jesper Hansen var vraget mod FC Nordsjælland. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Uwe Rösler fortalte videre, at Superliga-klubben gerne ville have haft en ny keeper ind lidt tidligere.

- Vi har ville skabe denne konkurrence lidt tidligere. Vi ville have haft en ny målmand ind i starten af forberedelserne til sæsonen. Vi kunne ikke få den ønskede kvalitet, så vi måtte vente lidt.

Det er blot otte dage siden, at Bailey Peacock-Farrell blev præsenteret som ny mand i AGF. Han kom til fra Premier League-oprykkerne fra Burnley.

Afsluttende sendte Uwe Rösler nogle rosende ord i retning af den vragede målmand.

- Jesper har været en del af en succesfuld sidste sæson. Han var vigtig. Vi har den største respekt for Jesper. Vi skal både tænke kort- og langsigtet. Vi ville have en ind, der kunne presse Jesper Hansen til det yderste.