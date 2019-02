Vred Brøndby-spiller: - Vi havde store problemer

Brøndby har spillet 21 kampe i denne sæson - kun fem gange er det lykkedes at holde modstanderen fra at score.

Søndag så Brøndby-defensiven igen udfordret ud, og FC Nordsjælland scorede hele tre gange i superligaopgøret, som endte 3-3.

Forsvarsgeneral og anfører Benedikt Röcker er særdeles bevidst om problematikken.

- Vi havde store problemer i defensiven, siger Benedikt Röcker.

- Det var en svær kamp. Første halvleg var ikke god, og vi var ikke med i kampen. Det blev bedre i anden halvleg, men aldrig rigtig godt, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet.

Röcker var på en stor opgave imod FCN. Foto: Jens Dresling

Den høje tysker havde lige efter kampen svært ved at svare på, hvad der gik galt.

- Jeg ved det ærlig talt ikke. Det gør mig vred, for vi gjorde det godt i de fleste testkampe.

- Vi undervurderede mange ting. Vi dækkede ikke godt nok op. Vi skal gøre mange ting bedre i næste uge, men det ved vi, at vi kan, siger Röcker, som bakkes op af cheftræner Alexander Zorniger.

- Vi gav for mange bolde væk og inviterede dem til at lave kontrastød, selv om vi hele ugen har talt om, at det var noget, vi skulle undgå, siger Zorniger.

FC Nordsjællands cheftræner, Kasper Hjulmand, havde let ved at forklare, hvordan hans hold skabte så store problemer for Brøndby.

- Brøndby lagde ud i 4-3-3, og det gav vores wingbacks meget plads. Det åbnede for løbedueller med deres midterforsvar, og det ramte vi rigtig fint, siger Hjulmand.

Hjulmand mener, at FCN dikterede opgøret, men han afviser, at det er en formsag at gøre mod Brøndby.

- Det er bestemt ikke nemt at udstille Brøndby-defensiven. Der er få hold, som kan gøre det her.

- Tempoet skal være højt, og man skal turde spille sig ud af deres pres. Det er ikke nemt, men det lykkedes fantastisk godt for os, siger Kasper Hjulmand.

Se også: Brøndby havde store problemer i fantastisk målfest