Vred Vejle-profil sikrede point

VEJLE (Ekstra Bladet): Allan Sousa stjal fokus fredag aften, da Vejle og Randers spillede 1-1 i Nørreskoven.

Først og fremmest var Vejle-angriberen i spotlyset for sit fornemme solo-mål i første halvleg, men også da han kort efter pausen måtte lade sig udskifte med en mindre skade og alvorligt sure miner til følge.

Den jyske fredagskamp var i det hele taget en ganske underholdende affære, hvor gæsterne lagde for, da Kevin Conboy efter ti minutter skruede et hjørnespark direkte på overliggeren.

Få minutter efter opstod der en kæmpe chance i den anden ende, da Nicolai Poulsen leverede en høj tilbagelægning til Patrik Carlgren. Den svenske keeper ‘tæmmede’ bolden direkte ud i fødderne på Allan Sousa, men før brasilianeren vidste af det, havde Carlgren selv tacklet faren væk igen.

Så var Sousa noget mere vaks ved havelågen efter 22 minutter, da han modtog et simpelt, fladt opspil midt på Randers’ banehalvdel.

Husmandsfinten i raketfart

Erik Marxen snublede, da Sousa satte turboen til, og da Randers-forsvareren var halset på plads i feltet, blev han sat af Sousas velkendte husmandsfinte, der foregår i raketfart. Den brasilianske spydspids tøvede heller ikke i skudøjeblikket og klappede bolden ind ved nærmeste stolpe.

Mon ikke vi skal nyde Allan Sousa, inden han flyver fra Nørreskoven, når vinduet åbner igen.

Så var gode råd dyre for Randers, der som ligaens ringeste udebanehold ikke havde smagt sejrens sødme væk fra Kronjylland denne sæson. Læg dertil et pinligt pokalexit i Kolding i midtugen, og så forstår du, hvorfor Thomas Thomasberg fik dybe panderynker ved føringsmålet.

Men Vejle besluttede sig for at være en tand for gæstfri med ti minutter tilbage af første halvleg. Et frispark på egen banehalvdel endte alt for let i panden på Erik Marxen, der endnu lettere fandt en umarkeret Benjamin Stokke i bagrummet.

Nordmanden takkede og chippede bolden ind over en fremadstormende Pavol Bajza. Andet mål i træk for Stokke og sæsonens tredje.

Manglede Sousa

Efter en lille time måtte kampens bedste spiller, Allan Sousa, forlade banen med mindre skade. Sousa lignede bestemt ikke en mand, der var enig i udskiftningen, og han satte sig meget demonstrativt på bænken uden rigtig at ville lytte til Adolfo Sormanis forklaring.

Den side hører også med til Vejle-profilen, der sidste sæson kortvarigt var sat i skammekrogen, sammen med Louati og Vinicius, på grund af adfærdsproblemer.

Vejle manglede offensiv power, efter den brasilianske profil måtte sætte sig på bænken, og i stedet var det Randers, der gik mest efter sejren. Med 20 minutter igen krøllede Saba Lobzhanidze et langskud mod fjerneste stolpe, som Pavol Bajza fik fingerspidserne på.

Bare et par minutter senere var Saba og Bajza igen i duel - med keeperen som sejrherre, da denne lavede en refleksredning på stregen, efter Lobzhanidze headede fra kort afstand på et Johnny Thomsen-indlæg.

Nærmere kom randrusianerne ikke, og uafgjort var i virkeligheden et resultat, begge hold kunne være tilfredse med.

