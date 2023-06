Wilbek raser: - Vi må være meget flove

Der lød et kæmpe brag, og et sekund senere lagde Jonas Lössl sig i græsset og måtte modtage behandling.

Et kanonslag var eksploderet alt for tæt på keeperen, og kun lidt senere i kampen skete det minsandten igen.

Det har vist sig, at én person kastede begge kanonslag ind på banen, og personen er blevet identificeret, anholdt og sigtet.

Politiet har oplyst til Ekstra Bladet, at manden blev anholdt på vej ud af stadion.

Men der er én ting, Viborgs borgmester, Ulrik Wilbek (V), ikke forstår.

- Jeg forstår simpelthen ikke, at de andre fans ikke udpegede ham allerede første gang, der blev sendt et kanonslag på banen, sagde Wilbek efter kampen ifølge Viborg Folkeblad.

Jonas Lössl måtte modtage behandling efter den første eksplosion. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det vigtige playoff-opgør var tæt, og Viborg var med helt til det sidste.

- Men de to kanonslag på banen var et kæmpe selvmål af os. Vi vil gerne være en god by, men det her må vi være meget flove over, siger Ulrik Wilbek.

Efter kanonslag nummer to blev spillerne sendt i omklædningsrummet, mens kampens dommerhold vurderede situationen.

Beslutningen blev, at de få resterende minutter skulle spilles færdig.

Til sidst kunne FC Midtjylland juble over en 1-0 sejr, der nu - trods en generelt forfærdelig sæson - sender ulvene af sted mod en Conference League-kvalifikation.