Wilczek langer ud efter Fisker: Han løb væk

Kasper Fisker og Kamil Wilczek er ikke på julekort med hinanden.

De tidligere holdkammerater i Brøndby IF har ikke direkte kontakt den dag i dag, men Kasper Fisker har været én af Wilczeks helt store kritikere efter polakkens chokskifte til Brøndbys ærkerivaler fra FC København i sommeren 2020.

Skiftet er ét af de mest kontroversielle i dansk fodbolds historie, da Kamil Wilczek som bekendt er tidligere anfører i Brøndby IF. Skiftet til FC København forvandlede ham med ét til persona non grata på Vestegnen.

Og Kasper Fisker har heller ikke haft meget pænt at sige om angriberen siden sit FCK-skifte.

- Altid på sociale medier, podcasts eller andre medier minder Kasper mig om skiftet til FC København. Han påpeger, at jeg udelukkende gjorde det for pengene og tilføjer, at han aldrig ville have gjort noget lignende. Derudover nævner han aldrig mit efternavn - kan kalder mig bare 'polakken', siger Kamil Wilczek til det polske medie Sportowe Fakty.

Kasper Fisker selv mener, fodboldverdenen mangler ærlighed.

FC København-angriberen fortæller, at han en dag tilfældigt stødte på Kasper Fisker og familien, da han var ude at gå en tur.

- Da Kasper så mig med mine sønner, efterlod han sin kone og sit barn og begyndte at løbe i en anden retning med barnevognen. Jeg hilste på hans kone, men han løb væk. Det er en skam, for han kunne have sagt til mit ansigt, hvad han har at sige om mig. Det gør jeg i det mindste, siger Wilczek.

Kasper Fisker og Kamil Wilczek var holdkammerater i to-et-halvt år i Brøndby IF og spillede mange kampe sammen for de blå-gule. Polakken fortæller, at deres forhold udelukkende var kollegialt.

- Jeg husker Kasper fra Brøndbys omklædningsrum. Han sagde ikke så meget og var for det meste stille. Nu spiller han ikke fodbold længere. Han har solgt sit privatliv, som han rapporterer om på Instagram og får nogle penge for. Og han kritiserer mig for, at jeg tog imod det bedste tilbud, jeg fik efter mit mislykkede ophold i Tyrkiet, siger Wilczek og tilføjer:

- Jeg tror ikke, at dette er det bedste eksempel på den danske åbenhed. Måske vil det være nemmere for ham at chatte med mig via Instagram.

Ingen grund til en lang snak

Tipsbladet.dk har foreholdt Kasper Fisker citaterne fra Kamil Wilczek.

Den nu pensionerede fodboldspiller fortæller, at han selvfølgelig ville hilse på sin tidligere holdkammerat, hvis de stødte på hinanden.

- Hvis jeg mødte Kamil, ville jeg da lige nikke til ham og sige 'hej'. Jeg ville også forklare ham stille og roligt, at jeg ikke forstår hans valg, for det gør jeg ikke, siger Fisker og forklarer om episoden, hvor han ifølge Wilczek stak af med barnevognen:

- Min kone forklarede mig efterfølgende, at hun var stødt på Kamil, mens vi gik en tur ved stranden, men jeg så ham ikke. Jeg havde en grædende baby i barnevognen, som tog al min opmærksomhed. Så jeg stak altså ikke af. Hvis jeg så Kamil, ville jeg som sagt lige nikke til ham og hilse på.

Hvorfor kalder du ham 'polakken' og ikke Kamil Wilczek?

- Det var sagt i sjov og med et smil på læben, da jeg deltog i Fodbold FM. Det var vel det, man kan kalde plat ironi, og det var altså stille og roligt. Det er jeg sikker på, man også kan høre, hvis man lytter til udsendelsen. Jeg var jo også med i Fodbold FM dagen efter det seneste derby, hvor jeg roste Kamil for hans evne til at score mål og analyserede det helt objektivt.

- Fodbold er følelser, og det skal vi for altid bevare. Jeg står gerne ved, at jeg ikke forstår, at han skiftede til FC København. Det er jo også tydeligt ud fra hans udtalelser, at han heller ikke forstår min måde at leve mit liv på. Det er jo fair nok, lyder det fra Fisker.

Har du overvejet at drikke en kop kaffe med Kamil og få talt tingene igennem?

- Jeg havde et godt forhold til Kamil i Brøndby, og det er måske også derfor, jeg mærker en tristhed i maven over det skifte, han har foretaget. Jeg vil gerne sige min mening på en nuanceret måde, og det er min ærlige mening i forhold til Kamils skifte til FCK. Kamil og jeg talte fint sammen i omklædningsrummet i Brøndby, men det var aldrig sådan, at vi tog en kop kaffe efter træning. Derfor er der heller ingen grund til, at vi tager os en lang snak nu, slutter Kasper Fisker.

Kamil Wilczek har kontrakt med FC København frem til sommeren 2023.