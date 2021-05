Wind eller forsvind: Hov, nu har vi chancen

FCK'erne kneb sig i armene over pludselig at have en guldchance efter sejren over FC Midtjylland, hvor træner Brian Priske igen så et rødt kort afgøre sagen

4-2 sejren over FC Midtjylland gav gode mavefornemmelser hele vejen rundt i FCK-lejren. For man trængte i den grad til revanche mod det mesterhold, der på det seneste har haft krammet på de tidligere så suveræne københavnere.

- Det var fedt. Det er et stykke tid siden, vi har vundet over dem. Det var dejligt lige at sætte det på plads i dag. Vi spiller godt og vinder fortjent. Lige nu er vi inde i en god periode, mens Midtjylland er mindre gode, noterede manden, man sagtens kunne kåre som en matchvinder, Jonas Wind.

Han bragte FCK forløsende foran med 3-2 på endnu et straffespark, men det var kun centimeter – måske millimeter – der lige før pausen VAR-hindrede ham i at score i åbent spil.

- Det er en fed, fed kamp, men måske lidt nervepirrende, når man er derinde, smilede Jonas Wind.

- Det er en vild forløsning, da vi kommer foran, og det røde kort gør det selvfølgelig lidt nemmere for os det sidste kvarter. Det var også dejligt at se, at Mo (Daramy) får lavet en godt mål og runder en underlig kamp af, mente landsholdsforwarden, der næppe har spillet sig væk fra den status med landstræneren på tribunen.

- Han har på det seneste givet os, hvad vi havde brug for, lyder det fra Jonas Wind om Mohamed Daramy. Foto: Lars Poulsen

Han var fuld af lovord overfor den stemning, det tilbagevendte publikum giver spillerne, og han havde svært ved at forstå, hvorfor midtjyderne var utilfreds med det straffespark, der blev dømt imod ham.

- Jeg får bolden inde i feltet med et par mand omkring mig. Jeg har ikke lige set den på tv, men det er vist en meget god detalje, hvor jeg går bag om støttebenet, genfortæller han.

- Jeg er lidt ærgerlig over, at jeg ikke får lov at sparke den i kassen i åbent spil, men han river mig ned, og får et rødt kort. Det ville da være dumt af mig at falde, uden at der var nogen, der rev mig ned, sagde han med et skuldertræk og tillod sig et lille smil ved tanken om udførelsen.

- Jeg ha jo sparket nogle straffespark efterhånden i denne sæson, og den her sad meget godt. Det var fedt.

Torsdag aften vil Jonas Wind følge Brøndbys kamp og holde lidt med AGF, forklarede han. Og så er han glad for at slutte sæsonen af med sejre over netop Brøndby og FC Midtjylland.

- Hvis vi bare kunne have spillet sådan hele sæsonen. Vi har været skarpe i mesterskabsspillet. Vi har smidt mange dumme point tidligere. Men det har andre også. Ingen har smadret ligaen i år.

Også Lukas Lerager er glad for FCK’s flotte slutspil.

- Vi gik ind til det med ambitionen om at være det bedste hold, og det har vi været. Ting klikker nu. Relationerne og den defensive organisation. Jeg tror, de andre ryster lidt i bukserne nu, lød det med hans sædvanlige afdæmpethed.

- Vi viser god mentalitet i dag og tror på det. Også selv om vi spillede så sent som for tre dage siden. Det viser bare, at vi er i sindssyg god form for tiden.

Jess Thorup mener at vide, at man andre steder ryster lidt i bukserne i forhold til FCK. Foto: Lars Poulsen

Træner Jess Thorup var også tilfreds.

- Vi har lige slået de forsvarende mestre og bragt os i en position, som jeg ikke tror, mange tænkte var muligt. Vi kommer med bulder og brag, selvtillid og tro på egne evner, som jeg sjældent har set et hold gøre længe, sagde han.

- Mange tænker nok, at ’hold da fast, hvad er det, der sker ovre i det københavnske’, og det er fedt, mener Jess Thorup og glæder sig ikke mindst over sejren over netop FCM:

- Den er jeg sindssygt begejstret for, for det skaber noget tro både på lægterne og hos os selv på, at vi kan måle os imod dem, der over det sidste stykke tid har siddet på tronen. Det er dem, vi gerne vil udfordre, og i dag viser vi, at vi er tættere på end længe.

Brian Priske var så langt fra enige med dommerkvartetten hele tiden. Foto: Lars Poulsen

Hans kollega, Brian Priske, medgav, at han havde set ’en fed fodboldkamp’.

- Men selvfølgelig er jeg skuffet over at tabe. Og i det helt store billede over, at det ikke ligger i vores egne hænder nu.

- Det er igen de små marginaler, et rødt kort, der afgør det. Det er op ad bakke derfra. Indtil da leverer spillerne en konge præstation, har modet til at holde i kuglen og scorer et par voldsomt flotte mål.

- Jeg synes, det er et tyndt rødt kort, men det er dømt, og vi må videre. Selvfølgelig er det kampafgørende, for vi skal frem og satse, og der har FCK nogle dygtige spillere i den fase også, sagde Brian Priske.

- Også i Brøndby var det røde kort afgørende. I begge kampe er vi det bedste hold, indtil det falder. Men det er vilkårene.

- Nu må vi se den kamp i morgen. Lige nu vil jeg ikke stå og tale om, hvem der er favoritter. Jeg skal se den kamp med fødderne oppe i sofaen, og så holder vi jo med AGF lidt mere end vanligt. Og så skal vi mobilisere de sidste kræfter i en lang sæson.