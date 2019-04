Ydmygelse af SønderjyskE: Vejle amok i storsejr

Det var et angrebsivrigt Vejle-mandskab, der gjorde livet surt for et modløst SønderjyskE-hold, der havde umådelig svært ved at sætte sig i kontrol i Nørreskoven.

Selvom gæsterne fik pyntet på resultatet i slutminutterne, var det alligevel langt fra en prangende indsats, som Haderslev-spillerne leverede søndag eftermiddag.

Det endte med en slem lussing på hele 4-1, og dermed blev der ikke sat en stopper for den ringe statistik på udebane, som i øjeblikket plager Glen Riddersholms tropper. Vejle-fasene råbte: ’Op og stå!’ i overtiden, og pludselig var der stadig liv i håbet om en mirakuløs redning i Superligaen uden direkte nedrykningsdueller. Samtidig forpassede SønderjyskE chancen for at overhale Horsens i Pulje 1.

Slem udebane-statistik

AGF tromlede Horsens ned på udebane med overbevisende 3-0 i fredagens første Pulje 1-duel. Det efterlod SønderjyskE med en gylden mulighed for at overhale Bo Henriksens tropper i tabellen med en sejr i søndagens opgør ude mod Vejle.

Vejle baskede dog Haderslev-klubben senest i forårspremieren og var søndag pisket til sejr hvis drømmen om at undgå de dramatiske, direkte nedryknings-dueller skulle forblive som et spinkelt håb.

Gæsternes statistik på udebane var tilmed ikke prangende inden duellen i Nørreskoven - tre udebane-nederlag i træk og uden sejr i de seneste fem kampe på fremmed territorium.

Vejle imponerede på hjemmebane. Foto: Ritzau Scanpix

Drømmestart til Vejle

Vejle-mandskabet startede bedst på et solbeskinnet stadion i Nørreskoven. Hjemmeholdet indledte opgøret med en regulær drømmestart.

Efter fire minutters spil resulterede et Vejle-pres i en slem, slem fejlaflevering fra SønderjyskE-backen Stefan Gartenmann som trillede forbi næsen på anfører Marc Pedersen og endte som en fejlagtig frispilning til Vejle-spidsen Kjarten Finnbogason. Islændingen valgte lettere elegant – et stykke fra mål – at chippe bolden over hovedet på gæsternes keeper Sebastian Mielitz.

Bolden dumpede ned på tværribben og endte derefter i panden på Vejles Serhiy Hryn, der uden problemer kunne heade kuglen i kassen til en 1-0-føring. Haderslev-tropperne kom sig efterhånden over chok-starten og fik kæmpet sig tilbage i kontrol, mens hjemmeholdet i en periode lurede på omstillingerne.

Men efter 23 minutter var den gal igen. Og Vejles målfarlige islænding var minsandten på pletten igen, igen.

Et par meter uden for felten blev Finnbogason headet fri, og uden større betænkningstid klappede Vejle-angriberen til bolden og sendte den fluks og fladt mod det lange hjørne uden chance for SønderjyskEs mand mellem stængerne. Det så pludselig sort ud på en ellers hed forårsdag for Glen Riddersholms spillere. Og det gik kun fra skidt til værre for gæsterne.

Vejle mindsker hullet op til SønderjyskE. Foto: Ritzau Scanpix

Med marginalerne med sig bragte Vejle-stopperen Mads Greve med en lang tå i det lille felt hjemmeholdet foran med hele 3-0 efter et hjørnespark. Bolden dansede lige akkurat – i hvert fald ifølge dommer Michael Tykgaard – over stregen selvom en SønderjyskE-spiller ihærdigt gjorde sit til at losse den ud af kommunen …

Mart Lieder havde det svært som ene mand i front for gæsterne. Og han blev korrekt vinket offside på et ripost fra Vejle-målmand Thomas Hagelskjær efter en kontant afslutning fra Gartenmann i det sidste minut i 1. halvleg.

SønderjyskE forsøgte at lægge et tungt pres på hjemmeholdet fra første fløjt i 2. halvleg. Og der var da også påkrævet et helt anderledes UDTRYK, hvis et comeback af de helt store skulle iværksættes.

Men pusten blev hurtigt taget fra Haderslev-mandskabet, da den energiske Vejle-kant Hryn scorede sit tredje Supgerliga-mål og dermed udbyggede føringen til 4-0. Den 24-årige ukrainer, der kom til Vejle i vinterpausen, diskede op med en seværdig husmandsfinte, der tog fusen på Gartenmann og knaldede derefter bolden mod det lange hjørne.

Gæsterne bragte nye kræfter i spil med bl.a. Peter Christiansen og Danny Amankwaa i et spinkelt håb om at ændre på den faretruende ydmygelse der lurede. Men det duftede mere af en 5-0-scoring til vejlenserne end en umiddelbar reducering i regnskabet.

Vejle legede i flere omgange kispus med SønderjyskE-defensiven, og Allan Sousa var ekstremt tæt på at banke bolden i kassen fra få meters afstand efter en smart sparkefinte, men formåede alligevel at høvle den ind på en SønderjyskE-fod.

Den indskiftede Peter Christiansen reducerede i slutminutterne til 1-4 med en fremragende scoring. Men det ændrede dog ikke ved, at det endte med en mærkbar ydmygelse af gæsterne.

