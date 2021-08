Ydmyger modstander!

Lige så lidt FC Midtjylland kunne i Eindhoven tirsdag aften, lige så meget kunne de imod Vejle fredag aften.

Selvfølgelig er der en voldsom niveauforskel på PSV og VB, men alligevel var det imponerende, at midtjyderne kunne rejse sig så massivt efter afklapsningen i Holland. Det udviklede sig til en regulær ydmygelse af Vejle i Herning.

FC Midtjylland åbnede med lyn og torden, og den første halve time var spil til et mål.

Det var masser power og tempo, og angrebene rullede frem over kanterne ét efter ét fra skiftevis Anders Dreyer og Gustav Isaksen.

Efter 22 minutter tog Anders Dreyer endnu en flænsende solotur, hvor to Vejle-folk begge gjorde sit til at flå den fodrappe kantspiller ned. Denne gang blev Dreyer på benene og endte med at slaske læderet op på tværribben.

Så åbnede sluserne sig fra oven over MCH Arena, og mens himmel og jord stod i et på en mark lidt uden for Herning, så var vejlenserne tæt på at bringe sig i front, da Jakob Schoop tog chancen fra distancen. Erik Sviatchenko rettede skuddet af, men Jonas Lössl reagerede hurtigt.

10 minutter inden pausen kunne VB-skotterne ikke holde vandet ude længere. Joel Andersson slog et skruet indlæg i boksen, og her dukkede Gustav Isaksen op blandt venner og fjender og headede værterne fortjent i front.

Artiklen fortsætter under billederne

Et uvejr ramte Herning undervejs. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Vejle kom tilbage mod FCM, men kunne ikke hode fast. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Fin pauseføring for midtjyderne, og det eneste, man kunne rykke ulvene i halen for, var, at stillingen ikke var 3-0 eller 4-0.

Det bed midtjyderne i bagdelen kort inde i anden halvleg. Her dukkede Denis Kolinger op i feltet og headede gæsterne på 1-1 efter et velslået indlæg fra Dimitrios Emmanouilidis.

Kolinger har været på Brøndbys radar op til denne kamp, men prisen på 8-10 mio. kr. har skræmt mestrene. Vejle har ikke fået en dårligere sag nu…

Glæden holdt ikke længe hos de rødblusede, da Erik Sviatchenko fik sat sol, måne og stjerne i balance i universet igen, da FCM-kaptajnen steg uimodståeligt op på et hjørnespark.

Det er ikke så sært, der er bud efter Sviatchenko, men til Galatasaray skal han ikke. Ikke i denne omgang i hvert fald.

Erik Sviatchenko kom på måltavlen, da FC Midtjylland pillede Vejle fra hinanden. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Med et kvarter igen slukkede Anders Dreyer VB-håbet, da Raphael Onyedika erobrede bolden for Gud ved hvilken gang, og Awer Mabil fandt Dreyer i feltet. Snurretoppen gjorde kort proces med venstre.

Awer Mabil fik lov til at lukke ballet med en fantastisk flugter fra spids vinkel.